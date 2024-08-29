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Вяльбе допустила появление конкурента у Большунова в новом сезоне

Вяльбе: возможно, в новом сезоне Коростелев будет привозить Большунову полминуты
Елена Вяльбе считает, что конкуренцию лидеру сборной может составить двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелев, который в прошлом сезоне уже обыгрывал Александра Большунова
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов необязательно будет единоличным лидером в предстоящем сезоне, заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Ее слова приводит ТАСС.

В прошлом сезоне у Большунова была серия побед из 23 личных гонок, которая прервалась только в марте на чемпионате России.

«Возможно, Коростелев будет «привозить» полминуты Саше. Перед сезоном у нас спортсмены настроены нормально, прошлый сезон был очень хорошим», — сказала Вяльбе.

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Савелию Коростелеву 20 лет, он двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион России. В масс-старте на финальном этапе Кубка России в прошлом сезоне он опередил Большунова, заняв первое место.

Российские лыжники отстранены от соревнований международной федерации (FIS) с 2022 года. Вяльбе ранее говорила, что ожидает возвращения на международные турниры не раньше 2028 года.

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Теги
Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов Елена Вяльбе Савелий Коростелев
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