Вяльбе допустила появление конкурента у Большунова в новом сезоне
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов необязательно будет единоличным лидером в предстоящем сезоне, заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Ее слова приводит ТАСС.
В прошлом сезоне у Большунова была серия побед из 23 личных гонок, которая прервалась только в марте на чемпионате России.
«Возможно, Коростелев будет «привозить» полминуты Саше. Перед сезоном у нас спортсмены настроены нормально, прошлый сезон был очень хорошим», — сказала Вяльбе.
Савелию Коростелеву 20 лет, он двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион России. В масс-старте на финальном этапе Кубка России в прошлом сезоне он опередил Большунова, заняв первое место.
Российские лыжники отстранены от соревнований международной федерации (FIS) с 2022 года. Вяльбе ранее говорила, что ожидает возвращения на международные турниры не раньше 2028 года.
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