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Раскритикованная Вяльбе олимпийская чемпионка ушла из сборной

Раскритикованная Вяльбе олимпийская чемпионка Ступак ушлта из сборной России
Юлия Ступак сообщила, что вышла из состава сборной по собственному желанию, но карьеру еще не закончила. 29-летняя лыжница говорит, что теперь хочет попробовать свои силы вне спорта
Юлия Ступак
Юлия Ступак (Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Юлия Ступак сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что вышла из состава сборной России по лыжным гонкам.

«Я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной по собственному желанию. Я тренируюсь в очень свободном режиме. Мне 29. Я сейчас, как слепой котенок, учусь всему заново», — написала Ступак.

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По словам Ступак, она хочет посмотреть, кем «является еще, помимо спортсмена».

Лыжница отметила, что решение далось ей непросто. «Но желание жить по сердцу оказалось превыше. И я столько раз слышала, что совершила ошибку, вы не представляете. Время покажет, идем дальше», — заключила спортсменка.

На счету Ступак золото (эстафета) и три бронзы (эстафета, личный и командный спринт) на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, два серебра и бронза на чемпионатах мира. После Игр в Пекине лыжница не показывала высоких результатов.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее говорила, что Ступак уже два года психологически не может справиться с тем, что должна выступать только внутри страны. После неудачных выступлений Ступак на Спартакиаде сильнейших в прошлом сезоне Вяльбе сказала, что у лыжницы есть «небольшие проблемы с головой», без исправления которых нельзя продолжать карьеру.

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Иван Витченко Иван Витченко
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