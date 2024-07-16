Раскритикованная Вяльбе олимпийская чемпионка ушла из сборной

Юлия Ступак сообщила, что вышла из состава сборной по собственному желанию, но карьеру еще не закончила. 29-летняя лыжница говорит, что теперь хочет попробовать свои силы вне спорта

Юлия Ступак (Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Юлия Ступак сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что вышла из состава сборной России по лыжным гонкам.

«Я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной по собственному желанию. Я тренируюсь в очень свободном режиме. Мне 29. Я сейчас, как слепой котенок, учусь всему заново», — написала Ступак.

По словам Ступак, она хочет посмотреть, кем «является еще, помимо спортсмена».

Лыжница отметила, что решение далось ей непросто. «Но желание жить по сердцу оказалось превыше. И я столько раз слышала, что совершила ошибку, вы не представляете. Время покажет, идем дальше», — заключила спортсменка.

На счету Ступак золото (эстафета) и три бронзы (эстафета, личный и командный спринт) на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, два серебра и бронза на чемпионатах мира. После Игр в Пекине лыжница не показывала высоких результатов.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее говорила, что Ступак уже два года психологически не может справиться с тем, что должна выступать только внутри страны. После неудачных выступлений Ступак на Спартакиаде сильнейших в прошлом сезоне Вяльбе сказала, что у лыжницы есть «небольшие проблемы с головой», без исправления которых нельзя продолжать карьеру.