Раскритикованная Вяльбе олимпийская чемпионка ушла из сборной
Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Юлия Ступак сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что вышла из состава сборной России по лыжным гонкам.
«Я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной по собственному желанию. Я тренируюсь в очень свободном режиме. Мне 29. Я сейчас, как слепой котенок, учусь всему заново», — написала Ступак.
По словам Ступак, она хочет посмотреть, кем «является еще, помимо спортсмена».
Лыжница отметила, что решение далось ей непросто. «Но желание жить по сердцу оказалось превыше. И я столько раз слышала, что совершила ошибку, вы не представляете. Время покажет, идем дальше», — заключила спортсменка.
На счету Ступак золото (эстафета) и три бронзы (эстафета, личный и командный спринт) на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, два серебра и бронза на чемпионатах мира. После Игр в Пекине лыжница не показывала высоких результатов.
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее говорила, что Ступак уже два года психологически не может справиться с тем, что должна выступать только внутри страны. После неудачных выступлений Ступак на Спартакиаде сильнейших в прошлом сезоне Вяльбе сказала, что у лыжницы есть «небольшие проблемы с головой», без исправления которых нельзя продолжать карьеру.
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