 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Тренер чемпионов КХЛ объяснил уход команды со льда риском «побоища»

Тренер «Металлурга» Разин: я не мог позволить игре перерасти в побоище
«Металлург» получил техническое поражение в матче с «Нефтехимиком», покинув лед из-за травмы одного из игроков. Главный тренер магнитогорцев Разин заявил, что сразу знал, что санкций не будет, но его игроки могли начать мстить
Андрей Разин
Андрей Разин (Фото: metallurg.ru)

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил в телеграм-канале, что увел команду со льда в матче домашнего товарищеского турнира из-за нежелания рисковать хоккеистами, которые стали бы мстить за травму одноклубника.

«Металлург» вел у нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 2:1 на мемориале Ромазана, но после травмы Даниила Вовченко, в которой судьи не увидели нарушения, завершил игру досрочно, получив техническое поражение.

Разин признался, что уводил команду не из-за судейского решения, и заранее уточнил, что «Металлургу» ничего не грозит.

«Людей, у которых в приоритете «убить» соперника, а не забить гол, я не считаю хоккеистами. <...> Еще раз хочу извиниться перед зрителями в ледовом дворце и телезрителями за то, что матч не был доигран. Но я не мог позволить игре перерасти в побоище. 100% в оставшееся время наши ребята стали бы мстить», — заявил Разин.

Тренер увел «Металлург» со льда в предсезонном матче КХЛ из-за судей
Спорт
Игроки &laquo;Металлурга&raquo;

Разин также выразил надежду, что этот эпизод «даст почву  для обсуждения целесообразности предсезонных турниров», поскольку, на его взгляд, эффективнее проводить спаренные игры с возможностью выбора соперника.

«Металлург» в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина, а Разина признали лучшим тренером.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск Андрей Разин (тренер)
Материалы по теме
Ротенберг выступил против написания фамилий в КХЛ кириллицей из-за Индии
Спорт
«Балтика» стала спонсором КХЛ вслед за РПЛ
Спорт
В КХЛ назвали шикарным контракт обладателя Кубка Стэнли Кузнецова со СКА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 102,08 (-0,21) Инвестиции, 28 авг, 17:46 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 91,44 (-0,04) Инвестиции, 28 авг, 17:46
Вяльбе допустила появление конкурента у Большунова в новом сезонеСпорт, 15:11
Сложность майнинга выросла. Что происходит на рынке добычи биткоинаКрипто, 15:09
Wildberries сообщил об аномалии после жалоб пользователей на сбойТехнологии и медиа, 15:07
В Алешках при атаке пяти дронов на больницу пострадала медсестраПолитика, 15:01
Прогноз цен на автомобили в сентябре 2024 года: подорожание неминуемоАвто, 14:57
Euractiv сообщил о давлении США на ЕС по антироссийским санкциямЭкономика, 14:54
Глава «Военторга» Павлов заявил судье о готовности уйти с должностиПолитика, 14:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Триатлон на Паралимпиаде пройдет в один день из-за качества воды в СенеСпорт, 14:45
Шохин связал снижение прибыли компаний с высокой ставкой ЦБЭкономика, 14:43
Си Цзиньпин заявил о защите суверенитета Китая при взаимодействии с СШАПолитика, 14:40
Следствие попросило арестовать бывшего замминистра обороны Павла ПоповаПолитика, 14:40
Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ в Курской областиПолитика, 14:37
Бывшему заму Шойгу вменили строительство дачи за счет парка «Патриот»Политика, 14:25
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:23