Тренер чемпионов КХЛ объяснил уход команды со льда риском «побоища»

Тренер «Металлурга» Разин: я не мог позволить игре перерасти в побоище

«Металлург» получил техническое поражение в матче с «Нефтехимиком», покинув лед из-за травмы одного из игроков. Главный тренер магнитогорцев Разин заявил, что сразу знал, что санкций не будет, но его игроки могли начать мстить

Андрей Разин (Фото: metallurg.ru)

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил в телеграм-канале, что увел команду со льда в матче домашнего товарищеского турнира из-за нежелания рисковать хоккеистами, которые стали бы мстить за травму одноклубника.

«Металлург» вел у нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 2:1 на мемориале Ромазана, но после травмы Даниила Вовченко, в которой судьи не увидели нарушения, завершил игру досрочно, получив техническое поражение.

Разин признался, что уводил команду не из-за судейского решения, и заранее уточнил, что «Металлургу» ничего не грозит.

«Людей, у которых в приоритете «убить» соперника, а не забить гол, я не считаю хоккеистами. <...> Еще раз хочу извиниться перед зрителями в ледовом дворце и телезрителями за то, что матч не был доигран. Но я не мог позволить игре перерасти в побоище. 100% в оставшееся время наши ребята стали бы мстить», — заявил Разин.

Разин также выразил надежду, что этот эпизод «даст почву для обсуждения целесообразности предсезонных турниров», поскольку, на его взгляд, эффективнее проводить спаренные игры с возможностью выбора соперника.

«Металлург» в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина, а Разина признали лучшим тренером.