Тренер чемпионов КХЛ объяснил уход команды со льда риском «побоища»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил в телеграм-канале, что увел команду со льда в матче домашнего товарищеского турнира из-за нежелания рисковать хоккеистами, которые стали бы мстить за травму одноклубника.
«Металлург» вел у нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 2:1 на мемориале Ромазана, но после травмы Даниила Вовченко, в которой судьи не увидели нарушения, завершил игру досрочно, получив техническое поражение.
Разин признался, что уводил команду не из-за судейского решения, и заранее уточнил, что «Металлургу» ничего не грозит.
«Людей, у которых в приоритете «убить» соперника, а не забить гол, я не считаю хоккеистами. <...> Еще раз хочу извиниться перед зрителями в ледовом дворце и телезрителями за то, что матч не был доигран. Но я не мог позволить игре перерасти в побоище. 100% в оставшееся время наши ребята стали бы мстить», — заявил Разин.
Разин также выразил надежду, что этот эпизод «даст почву для обсуждения целесообразности предсезонных турниров», поскольку, на его взгляд, эффективнее проводить спаренные игры с возможностью выбора соперника.
«Металлург» в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина, а Разина признали лучшим тренером.
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