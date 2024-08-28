Тренер увел «Металлург» со льда в предсезонном матче КХЛ из-за судей

Форвард «Металлурга» Вовченко получил травму в столкновении с защитником «Нефтехимика» Абросимовым, его унесли со льда на носилках. Тренер был не согласен с решением судей не удалять Абросимова и увел свою команду в раздевалку

Игроки «Металлурга» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин увел команду с площадки в знак протеста против действий судей в третьем периоде матча домашнего предсезонного турнира Мемориал Ромазана против нижнекамского «Нефтехимика».

Форвард Даниил Вовченко в зоне атаки попал под силовой прием защитника Романа Абросимова, получил травму и покинул лед на носилках.

«Судьи не нашли нарушения в эпизоде, на что главный тренер увел команду с поля. Наши игроки покинули площадку», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Металлурга».

В итоге «Металлургу», который вел со счетом 2:1, было присуждено техническое поражение. «Но результат не важен. Главное, что мы одна команда. До самого конца», — заявили в клубе.

«Металлург» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.