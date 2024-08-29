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Черданцев анонсировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Черданцев: «Зенит» договорился о покупке футболиста «Спартака» Соболева
Комментатор «Матч ТВ» сообщил, что осталось поставить подписи. «Тогда Соболев — в «Зенит», Иван Сергеев — в «Крылья Советов». В течение дня вопрос должен быть решен окончательно», — написал он
Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Александр Соболев и защитник &laquo;Зенита&raquo; Нино (слева направо).
Нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник «Зенита» Нино (слева направо). (Фото: ФК "Зенит" / ТАСС)

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев перейдет в петербургский «Зенит». Об этом комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев написал в телеграм-канале.

«По моей информации, переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения, — написал он. — Осталось поставить подписи. Тогда Соболев — в «Зенит», Иван Сергеев — в «Крылья Советов». В течение дня вопрос должен быть решен окончательно».

Ранее, 28 августа, председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «Спорт-Экспрессу», что решение по Александру Соболеву будет объявлено 29 августа.

По данным «РБК Спорт», ранее «Спартак» отказался продавать игрока в «Зенит» за €8 млн.

«Спартак» 23 июля объявил об отстранении Соболева от тренировок с основным составом согласно решению руководства.

Соболев перешел в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года примерно за €5 млн. С тех пор он стал основным нападающим клуба, сыграв 139 матчей, забив 58 мячей и отдав 32 результативные передачи.

По итогам сезонов 2020/21 и 2021/22 стал лучшим бомбардиром команды с 15 голами. В 2022/23 тоже забил 15 мячей, но уступил звание лучшего бомбардира клуба Квинси Промесу (25). В прошедшем сезоне вновь стал самым результативным игроком команды — десять голов. В составе сборной России забил шесть голов в 14 матчах.

За последние годы было несколько громких переходов футболистов из «Спартака» в «Зенит». Так, в 2015 году форвард сборной России Артем Дзюба, не договорившись с клубом о новом контракте, перешел в «Зенит» на правах свободного агента и выиграл с командой все внутренние трофеи. Похожим образом в 2022 году в петербургский клуб перешел полузащитник Зелимхан Бакаев, сейчас выступающий в ОАЭ на правах аренды за клуб «Аль-Вахда».

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Теги
Руслан Алиев
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