Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов

С этого сезона в формате ЛЧ произошли изменения. Основной этап турнира будет проводиться с участием 36 команд без традиционного разделения на группы. Жеребьевка пройдет 29 августа

Трофей Лиги чемпионов (Фото: Laurence Griffiths / Getty Images)

В среду, 28 августа, были сыграны последние матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25 и определились все участники основного раунда турнира.

Последними пробившимися в основной этап турнира стали загребское «Динамо», французский «Лилль», «Будё-Глимт» (Норвегия) / «Црвена Звезда» (Сербия), «Мидтьюлланн» (Дания) / «Слован» (Словакия).

Список участников общего этапа ЛЧ сезона 2024/25 по странам: Германия (5): «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд); Италия (5): «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «Аталанта»; Англия (4): «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла»; Испания (4): «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико»; Франция (4): «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Брест», «Лилль»; Нидерланды (2): ПСВ, «Фейенорд»; Португалия (2): «Спортинг», «Бенфика»; Австрия (2): «Штурм», «Зальцбург» по одному клубу: «Брюгге» (Бельгия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Прага, Чехия), «Шахтер» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Слован» (Братислава, Словакия).

С этого сезона формат Лиги чемпионов изменился. Вместо 32 клубов в нем сыграют 36, при этом не будет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.

В следующий раунд пробьются первые восемь команд общей таблицы. 9–24-е места проведут стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся команды завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы.

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг, 29 августа, в Монако. Причем проводится она будет с помощью компьютера. Дело в том, что в УЕФА подсчитали, что вручную жеребьевка при новом формате займет от трех до четырех часов и потребует 900 шаров. Вместо этого будет использован новый гибридный метод: клубы будут доставаться вручную, а затем компьютер возьмет на себя управление и выберет восемь соперников по группе.