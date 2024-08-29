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Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов

С этого сезона в формате ЛЧ произошли изменения. Основной этап турнира будет проводиться с участием 36 команд без традиционного разделения на группы. Жеребьевка пройдет 29 августа
Трофей Лиги чемпионов
Трофей Лиги чемпионов (Фото: Laurence Griffiths / Getty Images)

В среду, 28 августа, были сыграны последние матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25 и определились все участники основного раунда турнира.

Последними пробившимися в основной этап турнира стали загребское «Динамо», французский «Лилль», «Будё-Глимт» (Норвегия) / «Црвена Звезда» (Сербия), «Мидтьюлланн» (Дания) / «Слован» (Словакия).

Список участников общего этапа ЛЧ сезона 2024/25 по странам:

Германия (5): «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд);

Италия (5): «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «Аталанта»;

Англия (4): «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла»;

Испания (4): «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико»;

Франция (4): «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Брест», «Лилль»;

Нидерланды (2): ПСВ, «Фейенорд»;

Португалия (2): «Спортинг», «Бенфика»;

Австрия (2): «Штурм», «Зальцбург»

по одному клубу: «Брюгге» (Бельгия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Прага, Чехия), «Шахтер» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Слован» (Братислава, Словакия).

С этого сезона формат Лиги чемпионов изменился. Вместо 32 клубов в нем сыграют 36, при этом не будет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.

В следующий раунд пробьются первые восемь команд общей таблицы. 9–24-е места проведут стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся команды завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы.

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг, 29 августа, в Монако. Причем проводится она будет с помощью компьютера. Дело в том, что в УЕФА подсчитали, что вручную жеребьевка при новом формате займет от трех до четырех часов и потребует 900 шаров. Вместо этого будет использован новый гибридный метод: клубы будут доставаться вручную, а затем компьютер возьмет на себя управление и выберет восемь соперников по группе.

Состав корзин жеребьевки Лиги чемпионов*

1. «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ, «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия», «Лейпциг», «Барселона»;

2. «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», «Милан»;

3. «Фейенорд», «Спортинг», ПСВ, «Зальцбург», «Лилль», «Динамо», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик»,

4. «Слован», «Монако», «Спарта», «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест».

* команды распределены в группах в соответствии коэффициентом, 1-ю корзину возглавляет победитель ЛЧ

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