Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов
В среду, 28 августа, были сыграны последние матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25 и определились все участники основного раунда турнира.
Последними пробившимися в основной этап турнира стали загребское «Динамо», французский «Лилль», «Будё-Глимт» (Норвегия) / «Црвена Звезда» (Сербия), «Мидтьюлланн» (Дания) / «Слован» (Словакия).
Список участников общего этапа ЛЧ сезона 2024/25 по странам:
Германия (5): «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд);
Италия (5): «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «Аталанта»;
Англия (4): «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла»;
Испания (4): «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико»;
Франция (4): «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Брест», «Лилль»;
Нидерланды (2): ПСВ, «Фейенорд»;
Португалия (2): «Спортинг», «Бенфика»;
Австрия (2): «Штурм», «Зальцбург»
по одному клубу: «Брюгге» (Бельгия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Прага, Чехия), «Шахтер» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Слован» (Братислава, Словакия).
С этого сезона формат Лиги чемпионов изменился. Вместо 32 клубов в нем сыграют 36, при этом не будет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.
В следующий раунд пробьются первые восемь команд общей таблицы. 9–24-е места проведут стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся команды завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы.
Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг, 29 августа, в Монако. Причем проводится она будет с помощью компьютера. Дело в том, что в УЕФА подсчитали, что вручную жеребьевка при новом формате займет от трех до четырех часов и потребует 900 шаров. Вместо этого будет использован новый гибридный метод: клубы будут доставаться вручную, а затем компьютер возьмет на себя управление и выберет восемь соперников по группе.
Состав корзин жеребьевки Лиги чемпионов*
1. «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ, «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия», «Лейпциг», «Барселона»;
2. «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», «Милан»;
3. «Фейенорд», «Спортинг», ПСВ, «Зальцбург», «Лилль», «Динамо», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик»,
4. «Слован», «Монако», «Спарта», «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест».
* команды распределены в группах в соответствии коэффициентом, 1-ю корзину возглавляет победитель ЛЧ
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