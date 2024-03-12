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УЕФА решил отказаться от традиционного формата жеребьевки Лиги чемпионов

Жеребьевку Лиги чемпионов в новом сезоне будут проводить с помощью компьютера
С сезона-2024/25 групповой турнир будут проводить в новом формате с участием 36 команд. В УЕФА посчитали, что жеребьевка вручную заняла бы три-четыре часа и потребовала бы 900 шаров, поэтому решили задействовать помощь компьютера
Фото: Harold Cunningham / Getty Images for UEFA
Фото: Harold Cunningham / Getty Images for UEFA

Со следующего сезона жеребьевка футбольной Лиги чемпионов будет проводиться с помощью компьютера. Об этом сообщает Sky Sports.

Сейчас в основном розыгрыше Лиги чемпионов участвуют 32 клуба, которые делятся на восемь групп по четыре команды. С сезона-2024/25 турнир будет представлять собой единую группу с 36 клубами. При жеребьевке команды будут разделены на четыре корзины по девять клубов, каждая команда сыграет с восемью разными соперниками — по два из каждой корзины.

В УЕФА подсчитали, что вручную жеребьевка при новом формате займет от трех до четырех часов и потребует 900 шаров. Вместо этого будет использован новый гибридный метод: клубы будут доставаться вручную, а затем компьютер возьмет на себя управление и выберет восемь соперников по группе. Ожидается, что новая гибридная жеребьевка продлится около 35 минут — столько же, сколько при текущем формате.

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Английская IT-компания (ее название не уточняется) сейчас разрабатывает программное обеспечение, которое будет проводить цифровую часть жеребьевки. Также будут действовать две системы для резервного копирования, а аудит розыгрыша будет проводиться компанией Ernst & Young.

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