Японские гимнасты выиграли многоборье на Олимпиаде после двух падений китайца

Японские гимнасты выиграли золото Олимпиады после двух падений китайца

Японцы на 0,532 балла опередили китайцев, у которых на последнем снаряде дважды упал Су Вейде. Бронзу взяли американцы, для которых это первая медаль Олимпиады с 2008 года

Китайский гимнаст Су Вейде (Фото: Hannah Mckay / Reuters)

Японские гимнасты победили в командном многоборье на Олимпиаде в Париже, опередив сборную Китая в самой концовке.

Китайцы неудачно выступили на последнем снаряде — перекладине. Су Вейде дважды упал и получил всего 11,600 балла.

В итоге сборная Японии вышла на первое место с 259,254 балла, на 0,532 балла опередив китайцев.

Третье место заняли американские гимнасты (257,793), завоевав первую с 2008 года медаль в командном многоборье.

Олимпиаду в Париже пропускают российские гимнасты, которые победили в командном многоборье на Играх в Токио, опередив японцев на 0,103 балла.