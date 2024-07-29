Японские гимнасты выиграли золото Олимпиады после двух падений китайца
Японские гимнасты победили в командном многоборье на Олимпиаде в Париже, опередив сборную Китая в самой концовке.
Китайцы неудачно выступили на последнем снаряде — перекладине. Су Вейде дважды упал и получил всего 11,600 балла.
В итоге сборная Японии вышла на первое место с 259,254 балла, на 0,532 балла опередив китайцев.
Третье место заняли американские гимнасты (257,793), завоевав первую с 2008 года медаль в командном многоборье.
Олимпиаду в Париже пропускают российские гимнасты, которые победили в командном многоборье на Играх в Токио, опередив японцев на 0,103 балла.
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