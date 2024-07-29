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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Японские гимнасты выиграли золото Олимпиады после двух падений китайца

Японские гимнасты выиграли многоборье на Олимпиаде после двух падений китайца
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Японцы на 0,532 балла опередили китайцев, у которых на последнем снаряде дважды упал Су Вейде. Бронзу взяли американцы, для которых это первая медаль Олимпиады с 2008 года
Китайский гимнаст Су Вейде &nbsp;
Китайский гимнаст Су Вейде   (Фото: Hannah Mckay / Reuters)

Японские гимнасты победили в командном многоборье на Олимпиаде в Париже, опередив сборную Китая в самой концовке.

Китайцы неудачно выступили на последнем снаряде — перекладине. Су Вейде дважды упал и получил всего 11,600 балла.

В итоге сборная Японии вышла на первое место с 259,254 балла, на 0,532 балла опередив китайцев.

Третье место заняли американские гимнасты (257,793), завоевав первую с 2008 года медаль в командном многоборье.

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Анна Сатдинова
спортивная гимнастика Олимпиада-2024
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