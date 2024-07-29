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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Медведев и Андреева вылетели на старте в миксте на Олимпиаде в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Российская пара уступила итальянскому дуэту Сара Эррани — Андреа Вавассори со счетом 3:6, 2:6
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская пара Мирра Андреева — Даниил Медведев вылетела после первого круга смешанного разряда Олимпийских игр.

В матче первого круга россияне проиграли итальянской паре Сара Эррани — Андреа Вавассори со счетом 3:6, 2:6. Матч продлился 1 час 15 минут.

Медведев и Сафиуллин вылетели из парного турнира Олимпиады в Париже
Спорт
Даниил Медведев

В одиночном разряде Медведев вышел во второй круг турнира, в котором 30 июля встретится с австрийцем Себастьяном Офнером. В женском одиночном разряде Андреева вылетела с турнира в первом круге, уступив польской теннисистке Магде Линетт.

В парном разряде Медведев в дуэте с Романом Сафиуллиным вылетел на старте, а Андреева в паре с Дианой Шнайдер 30 июля проведет первый матч против австралийских теннисисток Оливии Гадеки и Айлы Томлянович.

Помимо Медведева среди россиян в одиночном разряде на турнире остался Роман Сафиуллин, который в третьем круге сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 4 августа.

На прошлых Олимпийских играх, которые проходили в Токио, российские теннисисты завоевали три медали. Карен Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде. Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова забрали золотые медали в турнире смешанных пар. В решающей встрече они победили Аслана Карацева и Елену Веснину.

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Теги
Альвина Цаканян
теннис Олимпиада-2024 Даниил Медведев Мирра Андреева
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