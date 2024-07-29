Медведев и Андреева вылетели на старте в миксте на Олимпиаде в Париже
Российская пара Мирра Андреева — Даниил Медведев вылетела после первого круга смешанного разряда Олимпийских игр.
В матче первого круга россияне проиграли итальянской паре Сара Эррани — Андреа Вавассори со счетом 3:6, 2:6. Матч продлился 1 час 15 минут.
В одиночном разряде Медведев вышел во второй круг турнира, в котором 30 июля встретится с австрийцем Себастьяном Офнером. В женском одиночном разряде Андреева вылетела с турнира в первом круге, уступив польской теннисистке Магде Линетт.
В парном разряде Медведев в дуэте с Романом Сафиуллиным вылетел на старте, а Андреева в паре с Дианой Шнайдер 30 июля проведет первый матч против австралийских теннисисток Оливии Гадеки и Айлы Томлянович.
Помимо Медведева среди россиян в одиночном разряде на турнире остался Роман Сафиуллин, который в третьем круге сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 4 августа.
На прошлых Олимпийских играх, которые проходили в Токио, российские теннисисты завоевали три медали. Карен Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде. Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова забрали золотые медали в турнире смешанных пар. В решающей встрече они победили Аслана Карацева и Елену Веснину.
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