Украинская теннисистка простыла из-за сырой погоды и снялась с Олимпиады

Дебютный матч Ангелины Калининой на Олимпиаде в субботу не состоялся из-за дождей. Теннисистка заявила, что наутро почувствовала боль в горле и снялась с Игр, чтобы не рисковать здоровьем

Ангелина Калинина (Фото: Paul Harding / Getty Images)

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не выступит на Олимпиаде в Париже из-за простуды, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

«К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Все время шел дождь, и сегодня утром я почувствовала боль в горле», — сказала Калинина.

Она отметила, что хотела сыграть на Олимпиаде, но не хочет рисковать здоровьем.

Калинина должна была сыграть дебютный матч на Играх в субботу, но из-за дождей 37 из 47 встреч дня были перенесены. В пятницу спортсмены также провели несколько часов под дождем во время церемонии открытия Игр.

Калининой 27 лет, она занимает 47-е место в мировом рейтинге. Она ни разу не побеждала на турнирах WTA.

В этом сезоне украинка доходила до полуфиналов турниров в Страсбурге и Руане (Франция), а также в Остине (США).