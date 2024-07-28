 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Украинская теннисистка простыла из-за сырой погоды и снялась с Олимпиады

Украинка Калинина простыла из-за дождливой погоды и снялась с Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Дебютный матч Ангелины Калининой на Олимпиаде в субботу не состоялся из-за дождей. Теннисистка заявила, что наутро почувствовала боль в горле и снялась с Игр, чтобы не рисковать здоровьем
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина (Фото: Paul Harding / Getty Images)

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не выступит на Олимпиаде в Париже из-за простуды, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

«К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Все время шел дождь, и сегодня утром я почувствовала боль в горле», — сказала Калинина.

Она отметила, что хотела сыграть на Олимпиаде, но не хочет рисковать здоровьем.

Калинина должна была сыграть дебютный матч на Играх в субботу, но из-за дождей 37 из 47 встреч дня были перенесены. В пятницу спортсмены также провели несколько часов под дождем во время церемонии открытия Игр.

Российская теннисистка Александрова проиграла на старте Олимпиады
Спорт
Екатерина Александрова

Калининой 27 лет, она занимает 47-е место в мировом рейтинге. Она ни разу не побеждала на турнирах WTA.

В этом сезоне украинка доходила до полуфиналов турниров в Страсбурге и Руане (Франция), а также в Остине (США).

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Олимпиада-2024
Материалы по теме
Российская теннисистка Шнайдер стартовала с победы на Олимпиаде
Спорт
Мирра Андреева проиграла польке и выбыла с Олимпиады в одиночном разряде
Спорт
Турнир Олимпиады с Байлз вызвал ажиотаж у звезд шоу-бизнеса. Фотогалерея
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Российский теннисист Сафиуллин вышел во второй круг ОлимпиадыСпорт, 19:28
Зеленский анонсировал «обсуждение вопросов территориальной целостности»Политика, 19:23
Украинская теннисистка простыла из-за сырой погоды и снялась с ОлимпиадыСпорт, 19:18
Надаль выиграл первый матч на Олимпиаде и вышел на ДжоковичаСпорт, 19:15
Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКСПолитика, 19:04
Лучший бомбардир чемпионата России по футболу переехал в клуб из ДубаяСпорт, 18:55
Лидер Ирана заявил об открытости для смягчения отношений с ЗападомПолитика, 18:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мирра Андреева проиграла польке и выбыла с Олимпиады в одиночном разрядеСпорт, 18:46
В Харьковской области сообщили о повреждении транспортного предприятияПолитика, 18:45
Несколько рейсов в Бейрут перенесли на фоне предупреждения ИзраиляПолитика, 18:44
Южная Корея и США призвали КНДР прекратить запуски шаров с мусоромПолитика, 18:35
Камала Харрис за неделю собрала $200 млн на предвыборную кампаниюПолитика, 18:21
Без света в Дагестане остались 49 населенных пунктовОбщество, 18:18
«Неизвестная делегация» призналась в диверсиях во ФранцииПолитика, 18:16