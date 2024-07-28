Украинская теннисистка простыла из-за сырой погоды и снялась с Олимпиады
Украинская теннисистка Ангелина Калинина не выступит на Олимпиаде в Париже из-за простуды, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
«К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Все время шел дождь, и сегодня утром я почувствовала боль в горле», — сказала Калинина.
Она отметила, что хотела сыграть на Олимпиаде, но не хочет рисковать здоровьем.
Калинина должна была сыграть дебютный матч на Играх в субботу, но из-за дождей 37 из 47 встреч дня были перенесены. В пятницу спортсмены также провели несколько часов под дождем во время церемонии открытия Игр.
Калининой 27 лет, она занимает 47-е место в мировом рейтинге. Она ни разу не побеждала на турнирах WTA.
В этом сезоне украинка доходила до полуфиналов турниров в Страсбурге и Руане (Франция), а также в Остине (США).
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