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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Оргкомитет Игр прокомментировал отказ в работе российским журналистам

Оргкомитет Олимпиады не смог объяснить отзыв аккредитаций российских журналистов
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Накануне отозвали аккредитации у четырех сотрудников ТАСС. Перед Олимпиадой в допуске отказали пяти журналистам «РИА Новости Спорт». В оргкомитете заявили, что это решение компетентных органов и они обязаны ему следовать
Глава оргкомитета Олимпиады в Париже Тони Эстанге
Глава оргкомитета Олимпиады в Париже Тони Эстанге (Фото: Loic Venance - Pool / Getty Images)

Оргкомитет Олимпиады в Париже по закону был обязан отозвать аккредитации журналистов российского информагентства ТАСС, поскольку по ним не было получено соответствующего согласования от компетентных органов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе оргкомитета.

ТАСС накануне сообщил, что аккредитации были отозваны у трех пишущих журналистов и одного фотографа, которые уже успели поработать на церемонии открытия и некоторых соревнованиях и не нарушали правила.

«Перед выдачей аккредитации на Игры «Париж-2024» обязан в соответствии с французским законодательством запросить разрешение у компетентного административного органа, после процедуры проверки», — заявили в оргкомитете. В пресс-службе отметили, что не могут объяснить отказ со стороны компетентных органов.

ТАСС сообщил об отзыве аккредитации на Олимпиаду у своих сотрудников
Спорт
Фото:Ryan Pierse / Getty Images

Перед Играми в аккредитации отказали пяти журналистам информагентства «РИА Новости Спорт» (входит в медиагруппу «Россия сегодня»). Тогда в оргкомитете Игр заявили, что решение было принято органом, сформированным из членов министерств внутренних и иностранных дел Франции и других европейских государств.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отказ в аккредитации журналистам, заявил, что во Франции «напрямую ущемляют права СМИ».

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