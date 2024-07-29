Оргкомитет Игр прокомментировал отказ в работе российским журналистам
Оргкомитет Олимпиады в Париже по закону был обязан отозвать аккредитации журналистов российского информагентства ТАСС, поскольку по ним не было получено соответствующего согласования от компетентных органов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе оргкомитета.
ТАСС накануне сообщил, что аккредитации были отозваны у трех пишущих журналистов и одного фотографа, которые уже успели поработать на церемонии открытия и некоторых соревнованиях и не нарушали правила.
«Перед выдачей аккредитации на Игры «Париж-2024» обязан в соответствии с французским законодательством запросить разрешение у компетентного административного органа, после процедуры проверки», — заявили в оргкомитете. В пресс-службе отметили, что не могут объяснить отказ со стороны компетентных органов.
Перед Играми в аккредитации отказали пяти журналистам информагентства «РИА Новости Спорт» (входит в медиагруппу «Россия сегодня»). Тогда в оргкомитете Игр заявили, что решение было принято органом, сформированным из членов министерств внутренних и иностранных дел Франции и других европейских государств.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отказ в аккредитации журналистам, заявил, что во Франции «напрямую ущемляют права СМИ».
Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государства
Тимати вслед за Кадыровым заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. Видео
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России
На крупнейшем химзаводе в Германии произошел взрыв
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД
В центре Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты
Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация