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Веснина после вылета с Олимпиады объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Елена Веснина после вылета с Игр в Париже заявила, что это была ее последняя Олимпиада
Елена Веснина
Елена Веснина (Фото: Getty Images)

Российская теннисистка Елена Веснина завершит карьеру после этого сезона. Об этом спортсменка заявила «Матч ТВ» после вылета с Олимпийских игр в Париже.

«Это моя последняя Олимпиада. Это мой последний сезон», — ответила Веснина на вопрос корреспондента о завершении карьеры.

Ранее 29 июля Веснина, которая выступала в парном разряде с Екатериной Александровой, не смогла выйти во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом матче россиянки проиграли чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.

Веснина была заявлена на Игры в Париже только в парном разряде.

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Екатерина Александрова

Веснина на Олимпиаде в Рио‑де‑Жанейро в 2016 году одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Играх в Токио в 2021 году россиянка и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном парном разряде.

Теннисистка приостанавливала карьеру в 2018 году в связи с беременностью, вернулась на корт в 2021-м, но после Олимпиады в Токио больше не играла. В мае 2023-го Веснина родила вторую дочь. В конце декабря 2023 года она рассказала, что вернется в профессиональный теннис.

37-летняя Веснина является победительницей Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013), Открытого чемпионата США (2014) в женском парном разряде, а также Открытого чемпионата Австралии (2016) в миксте.

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Альвина Цаканян
теннис Елена Веснина Олимпиада-2024
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