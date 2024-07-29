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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Александрова и Веснина вылетели с Олимпиады в парном разряде

Александрова и Веснина проиграли на старте Олимпиады в парном разряде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Россиянки уступили чешкам Муховой и Носковой. Веснина была заявлена только на парный разряд, Александрова накануне неудачно выступила и в одиночном
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Елена Веснина не смогли выйти во второй круг олимпийского турнира в Париже в парном разряде.

В первом матче россиянки проиграли чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.

Следующими соперницами чешек будут американки Кори Гауфф и Джессика Пегула.

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Ранее Александрова выбыла с Олимпиады в одиночном разряде.

Веснина, побеждавшая в Рио-де-Жанейро с Екатериной Макаровой, была заявлена на Игры в Париже только в парном разряде.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Олимпиада-2024 Елена Веснина Екатерина Александрова
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