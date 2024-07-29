Александрова и Веснина вылетели с Олимпиады в парном разряде
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Елена Веснина не смогли выйти во второй круг олимпийского турнира в Париже в парном разряде.
В первом матче россиянки проиграли чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.
Следующими соперницами чешек будут американки Кори Гауфф и Джессика Пегула.
Ранее Александрова выбыла с Олимпиады в одиночном разряде.
Веснина, побеждавшая в Рио-де-Жанейро с Екатериной Макаровой, была заявлена на Игры в Париже только в парном разряде.
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