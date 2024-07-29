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Советский рекордсмен-конькобежец Юрий Сергеев умер на 100-м году жизни

Юрий Сергеев был многократным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта и тренером, участвовал в Олимпиаде-1956
Юрий Сергеев
Юрий Сергеев (Фото: Телеграм-канал Союза конькобежцев России)

Участник Олимпиады 1956 года в Кортина-д’Ампеццо, рекордсмен мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м Юрий Сергеев умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

Сергеев с 1943 года был членом общества «Динамо», катанием на коньках увлекся еще до Великой Отечественной войны, но в большой спорт пришел в 24 года.

В 2020 году Сергеев рассказал «Чемпионату», что начал заниматься спортом серьезно после того, выиграл чемпионат Москвы и всесоюзные соревнования.

«Дошел до сборной СССР. Даже мировой рекорд на дистанции 500 м установил. Шесть лет подряд выигрывал чемпионат Союза, а когда проиграл, стал вторым — ушел. Это мне было уже неинтересно», — вспоминал конькобежец.

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Сергеев — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, судья всесоюзной категории.

Во время войны Сергеев служил в полку специального назначения, задачей которого было охранять Кремль. Его наградили орденами Отечественной войны II степени и «Знак Почета», медалью «За оборону Москвы» и другими памятными и медалями и знаками.

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Анна Сатдинова
Союз конькобежцев России конькобежцы
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