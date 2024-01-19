Чемпион мира 2015 года в прыжках с шестом Канадец Барбер умер в возрасте 29 лет

Чемпион мира в прыжках с шестом умер в возрасте 29 лет

Причина смерти канадца Шона Барбера не уточняется, но в последнее время у него были проблемы со здоровьем

Шон Барбер (Фото: Michael Steele / Getty Images)

Чемпион мира 2015 года в прыжках с шестом канадец Шон Барбер скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Барбер умер у себя дома в Кингвуде (штат Техас). Причина смерти пока не известна. Отмечается, что у спортсмена в последнее время были проблемы со здоровьем.

«Шон был не просто невероятным спортсменом, он был таким добросердечным человеком, который всегда ставил других выше себя. Трагично потерять такого хорошего человека в таком молодом возрасте», — сказал агент Барбера Пол Дойл.

На счету Барбера золотая медаль чемпионата мира 2015 года. В тот же году на этапе Бриллиантовой лиги он установил национальный рекорд (6 м), который до сих пор не побит. Канадец выступал на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, где занял 10-е место.