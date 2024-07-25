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ОКР ответил на решение CAS по медалям российских фигуристов на Играх-2022

ОКР — о решении CAS по медалям фигуристов на Играх-2022: иллюзий не было
В Олимпийском комитете России заявили, что не питали иллюзий относительно исхода этого дела. После получения мотивировочной части решения, ОКР рассмотрит дальнейшие шаги по защите прав спортсменов
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Олимпийский комитет России (ОКР) крайне разочарован сегодняшним решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям, поданным из-за перераспределения медалей в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.

Результаты командного турнира фигуристов были пересмотрены из-за допинга у Камилы Валиевой. В четверг CAS отклонил все российские апелляции на это решение.

ОКР ответил на решение CAS по медалям российских фигуристов на Играх-2022
Спорт
Камила Валиева

«Иллюзий относительно исхода этого дела не было, так же, как и в случаях прочих исков или апелляций, поданных с российской стороны за последние почти три года», — говорится в заявлении ОКР.

Там отметили, что после получения мотивировочной части сегодняшнего решения и детального ее изучения ОКР рассмотрит возможность дальнейших шагов для защиты прав и интересов российских спортсменов.

«Вместе с тем, CAS на момент данного заявления не огласил решение по другому делу — по апелляции НОК Канады, слушание по которому состоялось 22 июля 2024 года. Таким образом, окончательное распределение медалей в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх 2022 года не завершено», — подытожили в ОКР.

Международный союз конькобежцев (ISU) после дисквалификации Валиевой вместо золота присудил сборной России бронзу. В ISU заявляли, что это решение было основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам.

Федерация фигурного катания России (ФФККР), ОКР, российские участники командного турнира Игр, в том числе Валиева, подали апелляции на это решение. Решение по апелляциям Федерации фигурного катания Канады, Олимпийского комитета Канады и канадских участников командного турнира, которые рассчитывают на бронзу ОИ-2022, пока CAS не принято.

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Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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