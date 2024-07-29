Многолетний рекорд Латыниной могут побить на Олимпиаде в Париже

Какие рекорды будут побиты на Олимпиаде в Париже

В Париже стартовали Олимпийские игры 2024-го года. Какие рекорды могут быть установлены на Олимпиаде — в материале «РБК Спорт»

Фото: David Ramos / Getty Images

Рекорд золотых медалей в командных видах

Американский баскетболист, звезда НБА Кевин Дюрант может установить рекорд по золотым медалям, став первым спортсменом-мужчиной, который выиграл четыре золотые медали в командном виде спорта. Это произойдет, если сборная США в пятый раз подряд выиграет золотую олимпийскую медаль в баскетбольном турнире 10 августа.

Однако возможный рекорд Дюранта может быть повторен всего через сутки, если сборная Франции 11 августа выиграет мужские соревнования по гандболу. Трехкратный олимпийский чемпион Никола Карабатич помог сборной Франции по гандболу выиграть золотые медали Игр в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Токио-2020. Он принимал участие в последних пяти Олимпийских играх. После Игр в Париже 40-летний спортсмен завершит карьеру.

Падет ли рекорд Латыниной

Самая титулованная спортсменка на олимпийских играх по конному спорту Изабель Верт и одна из лучших пловчих Кейт Ледеки имеют возможность вписать свои имена в историю. На счету обеих спортсменок по семь золотых олимпийских медалей. Они имеют возможность выиграть наибольшее количество олимпийского золота в любом виде спорта.

Нынешний женский рекорд с 1964 года принадлежит советской гимнастке Ларисе Латыниной, которая за свою карьеру завоевала девять золотых медалей. Немецкая звезда конного спорта Верт может выиграть два золота и повторить результат Латыниной, в то время как американская пловчиха Ледеки может обогнать обеих, если выиграет три из четырех дисциплин.

Среди мужчин наибольшее число золотых медалей завоевал американский пловец Майкл Фелпс. На его счету 23 награды высшего достоинства на Олимпиадах.

Грузинский стрелок

Грузинский стрелок Нино Салуквадзе имеет возможность обновить свой рекорд по количеству участия на Олимпийских играх. Турнир в Париже станет для нее 10-ми Олимпийскими играми — это выдающийся результат, к которому не приблизилась ни одна другая женщина.

Грузинская спортсменка участвовала во всех Олимпийских играх, начиная с Игр в Сеуле в 1988 году. На счету Салуквадзе три золотые медали. Также она может побить рекорд, став первой спортсменкой, принявшей участие в 10 Олимпийских играх подряд.

Дебютанты в командных видах

На Играх в Париже Узбекистан впервые примет участие в командных видах спорта на Олимпиаде. Мужская сборная по футболу дебютировала на Олимпийских играх на «Парк де Пренс» 24 июля, а матче с Испанией в первой игре группы С.

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 впервые в истории страны завоевала путевку на Олимпиаду в командном виде спорта. Первый матч азербайджанской сборной состоится 30 июля против Испании.

Рекорд по числу побед подряд в командных соревнованиях

Женские сборные США в 3x3 до 5x5 могут войти в историю, если выиграют золотые медали. В таком случае американские спортсменки в восьмой раз подряд выиграют золото Игр.

Так женская сборная США побьет рекорд по количеству олимпийских золотых медалей в любом командном виде спорта подряд. Нынешний рекорд принадлежит мужской баскетбольной команде США, которая выиграла семь золотых медалей с 1936 по 1968 год.

Баскетболистка сборной США Диана Таурази уже делит рекорд по количеству олимпийских золотых медалей в командном виде спорта вместе с американской баскетболисткой Сью Берд. На счету спортсменок по пять золотых медалей: они выигрывали Олимпиаду с 2004 года по 2020 года.

Таурази, участвуя в своих шестых Олимпийских играх этим летом, может продлить рекордную серию, если сборная США выиграет золото в Париже. Так, баскетболистка станет спортсменкой с наибольшим количеством золотых олимпийских медалей в любом командном виде спорта.