В «Динамо» заявили о «серьезных мерах» к опоздавшему на сборы Карраскалю
«Динамо» ожидает возвращения в Россию колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, который не приехал вовремя на тренировочный сбор, вечером 29 июня, сообщил гендиректор московского клуба Павел Пивоваров. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Динамо» приступило к тренировкам 16 июня. «Чемпионат» и «Спорт-Экспресс» писали, что Карраскаль может перейти в бразильский «Ботафого». В «Динамо» допускали, что колумбиец не вернется в Россию.
«Хорхе вылетел в Россию, ожидаем его приезд сегодня вечером. Серьезные дисциплинарные меры к нему уже применены», — сказал Пивоваров.
Карраскаль стал игроком «Динамо» в августе 2023 года.
В прошлом сезоне колумбиец забил восемь голов и сделал пять результативных передач в 35 матчах.
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