В «Динамо» заявили о «серьезных мерах» к опоздавшему на сборы Карраскалю

Хорхе Карраскаль не вернулся вовремя из отпуска на фоне сообщений о возможном переходе в «Ботафого». В «Динамо» заявили, что футболист прилетит в Москву вечером и его уже наказали за опоздание

Хорхе Карраскаль (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

«Динамо» ожидает возвращения в Россию колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, который не приехал вовремя на тренировочный сбор, вечером 29 июня, сообщил гендиректор московского клуба Павел Пивоваров. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Динамо» приступило к тренировкам 16 июня. «Чемпионат» и «Спорт-Экспресс» писали, что Карраскаль может перейти в бразильский «Ботафого». В «Динамо» допускали, что колумбиец не вернется в Россию.

«Хорхе вылетел в Россию, ожидаем его приезд сегодня вечером. Серьезные дисциплинарные меры к нему уже применены», — сказал Пивоваров.

Карраскаль стал игроком «Динамо» в августе 2023 года.

В прошлом сезоне колумбиец забил восемь голов и сделал пять результативных передач в 35 матчах.