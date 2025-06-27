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Спорт ,  
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Третий футболист основы «Динамо» пропустит старт сезона из-за травмы

Полузащитник Луис Чавес получил тяжелую травму правого колена на тренировке и не сможет играть как минимум полгода
Луис Чавес
Луис Чавес (Фото: Omar Vega / Getty Images)

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес получил тяжелую травму колена в расположении сборной Мексики. Об этом сообщает ESPN.

29-летний футболист порвал «кресты» на тренировке. Сборная Мексики готовится к 1/4 финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

«Чавес вчера покинул тренировку из-за травмы правого колена. Сегодня игроку сделали МРТ, которая подтвердила разрыв правой передней крестообразной связки. Мы желаем Чавесу скорейшего и успешного выздоровления», — заявили в Федерации футбола Мексики.

Таким образом, Чавес не сможет играть как минимум полгода.

Мексиканец перешел в «Динамо» летом 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 27 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. В сборной Мексики на счету Чавеса 40 матчей и четыре гола.

Сборная Мексики в 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ сыграет с Саудовской Аравией. Турнир проходит в США и Канаде.

Уже третий футболист основы «Динамо» пропустит начало сезона. Константин Тюкавин также порвал «кресты», а у Артура травма ахилла.

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