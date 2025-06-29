Клубы НХЛ выбрали 21 российского игрока на драфте
Клубы НХЛ выбрали 21 российского игрока на драфте — специальной процедуре распределения прав на потенциальных новичков лиги. Драфт прошел 27 и 28 июня в Лос-Анджелесе (США).
Всего за шесть раундов выбрали 224 игрока. Первым номером драфта стал канадский защитник Мэттью Шефер («Нью-Йорк Айлендерс»).
Из россиян в первом раунде выбрали только вратаря ЦСКА Петра Андреянова («Коламбус Блю Джекетс») — под 20-м номером. Ни один полевой игрок из России не был выбран в первом раунде впервые с 2005 года.
Больше всех россиян выбрал клуб «Каролина Харрикейнз» — это вратарь Семен Фролов (41), форвард Иван Рябкин (62), защитники Курбан Лиъматов (67) и Роман Баусов (87). Двух россиян выбрала команда «Оттава Сенаторз» — нападающий Дмитрий Исаев (149) и вратарь Андрей Трофимов (213).
Другие результаты драфта:
«Монреаль Канадиенс» — Александр Жаровский (34);
«Нью-Йорк Айлендерс» — Даниил Прохоров (42);
«Нью‑Йорк Рейнджерс» — Артем Гончар (89);
«Сан‑Хосе Шаркс» — Ильяс Магомедсултанов (115);
«Сиэтл Кракен» — Максим Агафонов (134);
«Детройт Ред Уингз» — Никита Тюрин (140);
«Юта» — Иван Ткач-Ткаченко (142);
«Сент-Луис Блюз» — Михаил Федоров (147);
«Бостон Брюинз» — Кирилл Емельянов (165);
«Чикаго Блэкхокс» — Илья Канарский (194);
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — Роман Лутцев (206);
«Калгари Флэймз» — Ян Матвейко (211).
«Флорида Пантерз» — Егор Мидлак (224).
Первыми номерами драфта в НХЛ из россиян становились Илья Ковальчук (2001 год), Александр Овечкин (2004) и Наиль Якупов (2012).
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