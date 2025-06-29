 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Интер Майами 1 1,19 x 7,9 2 15 Футбол Клубный ЧМ. США Фламенго РЖ Бавария 1 4,9 x 3,85 2 1,78 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Милан Флуминенсе РЖ 1 1,7 x 3,65 2 5,3 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1,3 x 5,6 2 9 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Ювентус 1 1,67 x 3,75 2 5,3 Футбол Клубный ЧМ. США Боруссия Дортмунд Монтеррей 1 1,75 x 3,75 2 4,6 Бокс Рейтинговые бои. 10 раундов. Международные Джейк Пол Хулио Сезар Чавес-мл. 1 1,07 x 28 2 8,7 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Клубы НХЛ выбрали 21 российского игрока на драфте

Клубы НХЛ выбрали 21 российского игрока на драфте 2025 года
Четырех россиян выбрала «Каролина», двух — «Оттава». Первым из россиян выбрали вратаря ЦСКА Петра Андреянова — под 20-м номером. Из полевых российских игроков никого не взяли в первом раунде впервые с 2005 года
Роман Баусов
Роман Баусов (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Клубы НХЛ выбрали 21 российского игрока на драфте — специальной процедуре распределения прав на потенциальных новичков лиги. Драфт прошел 27 и 28 июня в Лос-Анджелесе (США).

Всего за шесть раундов выбрали 224 игрока. Первым номером драфта стал канадский защитник Мэттью Шефер («Нью-Йорк Айлендерс»).

Из россиян в первом раунде выбрали только вратаря ЦСКА Петра Андреянова («Коламбус Блю Джекетс») — под 20-м номером. Ни один полевой игрок из России не был выбран в первом раунде впервые с 2005 года.

Только одного россиянина выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2025 года
Спорт
Петр Андреянов

Больше всех россиян выбрал клуб «Каролина Харрикейнз» — это вратарь Семен Фролов (41), форвард Иван Рябкин (62), защитники Курбан Лиъматов (67) и Роман Баусов (87). Двух россиян выбрала команда «Оттава Сенаторз» — нападающий Дмитрий Исаев (149) и вратарь Андрей Трофимов (213).

Другие результаты драфта:

«Монреаль Канадиенс» — Александр Жаровский (34);

«Нью-Йорк Айлендерс» — Даниил Прохоров (42);

«Нью‑Йорк Рейнджерс» — Артем Гончар (89);

«Сан‑Хосе Шаркс» — Ильяс Магомедсултанов (115);

«Сиэтл Кракен» — Максим Агафонов (134);

«Детройт Ред Уингз» — Никита Тюрин (140);

«Юта» — Иван Ткач-Ткаченко (142);

«Сент-Луис Блюз» — Михаил Федоров (147);

«Бостон Брюинз» — Кирилл Емельянов (165);

«Чикаго Блэкхокс» — Илья Канарский (194);

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — Роман Лутцев (206);

«Калгари Флэймз» — Ян Матвейко (211).

«Флорида Пантерз» — Егор Мидлак (224).

Первыми номерами драфта в НХЛ из россиян становились Илья Ковальчук (2001 год), Александр Овечкин (2004) и Наиль Якупов (2012).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Каролина Харрикейнз
Материалы по теме
Чемпион НХЛ подписал новый контракт с лучшим игроком плей-офф на $64 млн
Спорт
Почему россияне второй раз за XXI век рискуют не войти в топ талантов НХЛ
Спорт
Sportsnet включил двух россиян в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Как «новый Овечкин» скатился от фаворита драфта до ред флага клубов НХЛ Спорт, 15:20
Роскосмос показал со спутника дым над Забайкальем и Бурятией Общество, 15:19
В Telegram появилась функция фактчекинга Технологии и медиа, 15:17
Песков объяснил, в каком случае мир «понесется в тартарары» Политика, 15:15
В столичном регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности Общество, 15:00
Вучич заявил, что задержанные в Белграде не получат помилования Политика, 14:41
Хинштейн показал видео с раненным при атаке ВСУ китайским журналистом Политика, 14:37
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Клубы НХЛ выбрали 21 российского игрока на драфте Спорт, 14:30
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалом» по объектам ВПК Украины Политика, 14:07
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Столкновения в Белграде. Фоторепортаж Политика, 13:51 
Суд арестовал обвиняемых по делу об убийствах в Екатеринбурге Общество, 13:47
Зеленский утвердил выход Киева из конвенции о запрете противопехотных мин Политика, 13:43