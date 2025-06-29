Клубы НХЛ выбрали 21 российского игрока на драфте 2025 года

Четырех россиян выбрала «Каролина», двух — «Оттава». Первым из россиян выбрали вратаря ЦСКА Петра Андреянова — под 20-м номером. Из полевых российских игроков никого не взяли в первом раунде впервые с 2005 года

Роман Баусов (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Клубы НХЛ выбрали 21 российского игрока на драфте — специальной процедуре распределения прав на потенциальных новичков лиги. Драфт прошел 27 и 28 июня в Лос-Анджелесе (США).

Всего за шесть раундов выбрали 224 игрока. Первым номером драфта стал канадский защитник Мэттью Шефер («Нью-Йорк Айлендерс»).

Из россиян в первом раунде выбрали только вратаря ЦСКА Петра Андреянова («Коламбус Блю Джекетс») — под 20-м номером. Ни один полевой игрок из России не был выбран в первом раунде впервые с 2005 года.

Больше всех россиян выбрал клуб «Каролина Харрикейнз» — это вратарь Семен Фролов (41), форвард Иван Рябкин (62), защитники Курбан Лиъматов (67) и Роман Баусов (87). Двух россиян выбрала команда «Оттава Сенаторз» — нападающий Дмитрий Исаев (149) и вратарь Андрей Трофимов (213).

Другие результаты драфта: «Монреаль Канадиенс» — Александр Жаровский (34); «Нью-Йорк Айлендерс» — Даниил Прохоров (42); «Нью‑Йорк Рейнджерс» — Артем Гончар (89); «Сан‑Хосе Шаркс» — Ильяс Магомедсултанов (115); «Сиэтл Кракен» — Максим Агафонов (134); «Детройт Ред Уингз» — Никита Тюрин (140); «Юта» — Иван Ткач-Ткаченко (142); «Сент-Луис Блюз» — Михаил Федоров (147); «Бостон Брюинз» — Кирилл Емельянов (165); «Чикаго Блэкхокс» — Илья Канарский (194); «Тампа-Бэй Лайтнинг» — Роман Лутцев (206); «Калгари Флэймз» — Ян Матвейко (211). «Флорида Пантерз» — Егор Мидлак (224).

Первыми номерами драфта в НХЛ из россиян становились Илья Ковальчук (2001 год), Александр Овечкин (2004) и Наиль Якупов (2012).