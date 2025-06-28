Только одного россиянина выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2025 года

Вратарь системы ЦСКА Петр Андреянов был выбран «Коламбус Блю Джекетс» под общим 20-м номером

Петр Андреянов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Всего один российский хоккеист был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2025 года. «Коламбус Блю Джекетс» взял под общим 20-м номером голкипера из системы московского ЦСКА Петра Андреянова.

Церемония драфта НХЛ проходит в Лос-Анджелесе.

Под первым номером «Нью-Йорк Айлендерс» задрафтовал канадского защитника Мэттью Шефера. Вторым взяли канадского форварда Майкла Мису («Сан-Хосе Шаркс»), третьим — шведского нападающего Антона Фронделля («Чикаго Блэкхокс»).

Андреянову 18 лет, в прошлом сезоне голкипер провел 37 матчей в регулярном чемпионате МХЛ за «Красную Армию» (23 победы, 94,2% отраженных бросков, 1,75 коэффициент надежности, три шатаута).

Последний раз только один российский игрок был выбран в первом раунде драфта НХЛ в 2021 году — форвард Федор Свечков (19-й номер, «Нэшвилл Предаторз»). Российского вратаря в первом раунде последний раз выбирали в 2020-м — Ярослав Аскаров (11, «Нэшвилл»).

Ни один полевой игрок из России не выбран в первом раунде драфта впервые с 2005 года. Тогда лучший результат среди отечественных хоккеистов показал Виталий Аникеенко (третий раунд, общим 70-й номер, «Оттава Сенаторз»).

Остальные шесть раундов драфта пройдут 28 июня.