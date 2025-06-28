Только одного россиянина выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2025 года
Всего один российский хоккеист был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2025 года. «Коламбус Блю Джекетс» взял под общим 20-м номером голкипера из системы московского ЦСКА Петра Андреянова.
Церемония драфта НХЛ проходит в Лос-Анджелесе.
Под первым номером «Нью-Йорк Айлендерс» задрафтовал канадского защитника Мэттью Шефера. Вторым взяли канадского форварда Майкла Мису («Сан-Хосе Шаркс»), третьим — шведского нападающего Антона Фронделля («Чикаго Блэкхокс»).
Андреянову 18 лет, в прошлом сезоне голкипер провел 37 матчей в регулярном чемпионате МХЛ за «Красную Армию» (23 победы, 94,2% отраженных бросков, 1,75 коэффициент надежности, три шатаута).
Последний раз только один российский игрок был выбран в первом раунде драфта НХЛ в 2021 году — форвард Федор Свечков (19-й номер, «Нэшвилл Предаторз»). Российского вратаря в первом раунде последний раз выбирали в 2020-м — Ярослав Аскаров (11, «Нэшвилл»).
Ни один полевой игрок из России не выбран в первом раунде драфта впервые с 2005 года. Тогда лучший результат среди отечественных хоккеистов показал Виталий Аникеенко (третий раунд, общим 70-й номер, «Оттава Сенаторз»).
Остальные шесть раундов драфта пройдут 28 июня.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года