 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Ботафого РЖ 1 2,2 x 3,05 2 4 Футбол Клубный ЧМ. США Бенфика Челси 1 4,2 x 3,65 2 1,95 Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Интер Майами 1 1,2 x 6,8 2 12,5 Футбол Клубный ЧМ. США Фламенго РЖ Бавария 1 5 x 4,05 2 1,65 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Милан Флуминенсе РЖ 1 1,7 x 3,65 2 5,3 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1,3 x 5,6 2 9 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Ювентус 1 1,65 x 3,85 2 5,5 Футбол Клубный ЧМ. США Боруссия Дортмунд Монтеррей 1 1,77 x 3,7 2 4,6 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Илия Топурия Чарльз Оливейра 1 1,23 x 65 2 4,4 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Кай Кара-Франс 1 1,38 x 60 2 3,15 Бокс Рейтинговые бои. 10 раундов. Международные Джейк Пол Хулио Сезар Чавес-мл. 1 1,07 x 28 2 8,7 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Только одного россиянина выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2025 года

Вратарь системы ЦСКА Петр Андреянов был выбран «Коламбус Блю Джекетс» под общим 20-м номером
Петр Андреянов
Петр Андреянов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Всего один российский хоккеист был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2025 года. «Коламбус Блю Джекетс» взял под общим 20-м номером голкипера из системы московского ЦСКА Петра Андреянова.

Церемония драфта НХЛ проходит в Лос-Анджелесе.

Под первым номером «Нью-Йорк Айлендерс» задрафтовал канадского защитника Мэттью Шефера. Вторым взяли канадского форварда Майкла Мису («Сан-Хосе Шаркс»), третьим — шведского нападающего Антона Фронделля («Чикаго Блэкхокс»).

Как «Новый Овечкин» скатился от фаворита драфта до ред флага клубов НХЛ
Спорт
Алексей Сопин, Александр Овечкин, Иван Рябин со свитером московского &laquo;Динамо&raquo; и Максим Афиногенов.

Андреянову 18 лет, в прошлом сезоне голкипер провел 37 матчей в регулярном чемпионате МХЛ за «Красную Армию» (23 победы, 94,2% отраженных бросков, 1,75 коэффициент надежности, три шатаута).

Последний раз только один российский игрок был выбран в первом раунде драфта НХЛ в 2021 году — форвард Федор Свечков (19-й номер, «Нэшвилл Предаторз»). Российского вратаря в первом раунде последний раз выбирали в 2020-м — Ярослав Аскаров (11, «Нэшвилл»).

Ни один полевой игрок из России не выбран в первом раунде драфта впервые с 2005 года. Тогда лучший результат среди отечественных хоккеистов показал Виталий Аникеенко (третий раунд, общим 70-й номер, «Оттава Сенаторз»).

Остальные шесть раундов драфта пройдут 28 июня.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс ХК ЦСКА
Материалы по теме
Чемпионы НХЛ приобрели второго российского вратаря
Спорт
Агент пообещал вернуть Евгения Кузнецова в НХЛ
Спорт
Sportsnet включил двух россиян в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
В Бангкоке начались протесты против премьер-министра Таиланда Политика, 10:20
Ворвитесь в лето с лучшими российскими винами Вино, 10:15
Продвигаться через блогеров в 2025 году сложно и дорого — 7 причинПодписка на РБК, 10:13
Reuters рассказал о плане Германии по упрощению оборонных закупок Политика, 10:13
Только одного россиянина выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2025 года Спорт, 10:09
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Как разворот военной политики США поставил вопрос о НАТО без Америки Политика, 10:00
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Число инвесторов-подростков в «Сбере» выросло. Во что они инвестируют Инвестиции, 10:00
Кино на выходные: «Финикийская схема» — отличный фильм Уэса Андерсона Life, 10:00
Как оценить стартап в период турбулентности: все ключевые критерииПодписка на РБК, 10:00
В Италии раскрыли стоимость свадьбы Безоса Общество, 09:58
В Тегеране начались похороны погибших в войне с Израилем военачальников Политика, 09:53
Как «Новый Овечкин» скатился от фаворита драфта до ред флага клубов НХЛ Спорт, 09:46
3 типа потенциальных лидеров и «жужжалы». Как выявить и работать с нимиПодписка на РБК, 09:45