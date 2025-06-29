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Спорт ,  
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Стал известен лучший футболист России в сезоне 2024/25

РФС: Джон Кордоба стал лучшим футболистом России в сезоне 2024/25
РФС назвал «Краснодар» лучшим клубом, Мусаева — лучшим тренером, а игрока кубанской команды Джона Кордобу — лучшим футболистом
Джон Кордоба
Джон Кордоба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

На счету 32-летнего форварда 13 голов и семь передач в 30 матчах сезона. Он помог «Краснодару» впервые в истории победить в чемпионате РПЛ.

27 июня РПЛ также назвала Кордобу лучшим игроком сезона.

Кордоба стал игроком «Краснодара» в 2021 году.

Футболиста «Краснодара» Кордобу признали лучшим игроком сезона в РПЛ
Спорт
Джон Кордоба

«Краснодар» по итогам сезона стал лучшим клубом, Мурад Мусаев — лучшим тренером, а полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — лучшим молодым игроком.

Новый сезон начнется 12 июля матчем за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА в Казани.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российский футбольный союз (РФС) ФК Краснодар Джон Кордоба
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