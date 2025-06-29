Стал известен лучший футболист России в сезоне 2024/25
Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
На счету 32-летнего форварда 13 голов и семь передач в 30 матчах сезона. Он помог «Краснодару» впервые в истории победить в чемпионате РПЛ.
27 июня РПЛ также назвала Кордобу лучшим игроком сезона.
Кордоба стал игроком «Краснодара» в 2021 году.
«Краснодар» по итогам сезона стал лучшим клубом, Мурад Мусаев — лучшим тренером, а полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — лучшим молодым игроком.
Новый сезон начнется 12 июля матчем за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА в Казани.
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