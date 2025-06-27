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Футболиста «Краснодара» Кордобу признали лучшим игроком сезона в РПЛ

32-летний колумбиец в прошедшем сезоне в 25 матчах в РПЛ забил 12 голов и сделал семь результативных передач
Джон Кордоба
Джон Кордоба (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Церемония вручения наград по итогам сезона 2024/25 прошла в Москве.

32-летний колумбиец в прошедшем сезоне в 25 матчах в РПЛ забил 12 голов, сделал семь результативных передач и помог «Краснодару» впервые выиграть чемпионат России.

В прошлом сезоне награду получил форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Победители в других номинациях:

  • Лучший молодой игрок сезона: Алексей Батраков («Локомотив»);
  • Самый медийный футболист: Федор Смолов («Краснодар»);
  • Комментатор сезона: Роман Нагучев;
  • Лучший вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);
  • Лучший защитник: Мойзес (ЦСКА);
  • Лучший полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»);
  • Лучший нападающий: Кордоба;
  • Лучший тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»);
  • Лучший ассистент: Бителло («Динамо», Москва);
  • Лучший бомбардир: Манфред Угальде («Спартак»);
  • Гол сезона: Кордоба.

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Теги
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Станислав Агкацев Эдуард Сперцян Джон Кордоба Мурад Мусаев
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