Футболиста «Краснодара» Кордобу признали лучшим игроком сезона в РПЛ

32-летний колумбиец в прошедшем сезоне в 25 матчах в РПЛ забил 12 голов и сделал семь результативных передач

Джон Кордоба (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Церемония вручения наград по итогам сезона 2024/25 прошла в Москве.

32-летний колумбиец в прошедшем сезоне в 25 матчах в РПЛ забил 12 голов, сделал семь результативных передач и помог «Краснодару» впервые выиграть чемпионат России.

В прошлом сезоне награду получил форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Победители в других номинациях:

Лучший молодой игрок сезона: Алексей Батраков («Локомотив»);

Самый медийный футболист: Федор Смолов («Краснодар»);

Комментатор сезона: Роман Нагучев;

Лучший вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);

Лучший защитник: Мойзес (ЦСКА);

Лучший полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»);

Лучший нападающий: Кордоба;

Лучший тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»);

Лучший ассистент: Бителло («Динамо», Москва);

Лучший бомбардир: Манфред Угальде («Спартак»);

Гол сезона: Кордоба.