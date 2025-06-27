Футболиста «Краснодара» Кордобу признали лучшим игроком сезона в РПЛ
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Церемония вручения наград по итогам сезона 2024/25 прошла в Москве.
32-летний колумбиец в прошедшем сезоне в 25 матчах в РПЛ забил 12 голов, сделал семь результативных передач и помог «Краснодару» впервые выиграть чемпионат России.
В прошлом сезоне награду получил форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.
Победители в других номинациях:
- Лучший молодой игрок сезона: Алексей Батраков («Локомотив»);
- Самый медийный футболист: Федор Смолов («Краснодар»);
- Комментатор сезона: Роман Нагучев;
- Лучший вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);
- Лучший защитник: Мойзес (ЦСКА);
- Лучший полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»);
- Лучший нападающий: Кордоба;
- Лучший тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»);
- Лучший ассистент: Бителло («Динамо», Москва);
- Лучший бомбардир: Манфред Угальде («Спартак»);
- Гол сезона: Кордоба.
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