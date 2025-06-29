Топурия завоевал оставленный Махачевым чемпионский титул UFC

Представляющий Испанию Илия Топурия победил бразильца Чарльза Оливейру в бою за вакантный титул UFC в легком весе

Илия Топурия (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия победил бразильца Чарльза Оливейру в главном поединке турнира UFC 317, который прошел в Парадайсе (штат Невада).

Поединок завершился нокаутом в первом раунде.

Топурия завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после решения россиянина Ислама Махачева перейти в полусреднюю весовую категорию. Махачева, который занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC, в этом году ждет чемпионский бой в новом весе против австралийца Джека Делла Маддалены.

28-летний Топурия ранее был чемпионом UFC в полулегком весе, но тоже решил сменить дивизион. Всего на его счету теперь 17 побед в 17 поединках в ММА.

Оливейра в 2021 году был чемпионом UFC в легком весе, позднее провалил взвешивание перед поединком с Джастином Гэтжи и лишился титула, а в октябре 2022-го уступил Махачеву в чемпионском бою. На счету 35-летнего бразильца 35 побед и 11 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.