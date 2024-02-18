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Волкановски проиграл нокаутом Топурии и лишился чемпионского титула UFC

Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулегком весе
Непобежденный боец Илия Топурия, который представляет Испанию, нанес австралийцу четвертое поражение в карьере и завоевал титул UFC в полулегком весе
Александр Волкановски
Александр Волкановски (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Австралиец Александр Волкановски уступил представляющему Испанию Илие Топурии в главном поединке турнира UFC 298, который прошел в Анахайме (штат Калифорния, США).

Поединок завершил нокаутом во втором раунде.

35-летний Волкановски не смог защитить титул чемпиона UFC в полулегком весе, который он завоевал в декабре 2019 года. После этого у австралийца было пять успешных защит.

Всего у Волкановски 26 побед и четыре поражения в ММА, в прошлом году он дважды уступил россиянину Исламу Махачеву в поединках за титул чемпиона UFC в легком весе.

27-летний Топурия выиграл все свои 15 поединков в ММА и впервые в карьере завоевал чемпионский титул UFC. До этого поединка он занимал третье место в рейтинге UFC в этой весовой категории.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Александр Волкановски Илия Топурия
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