Волкановски проиграл нокаутом Топурии и лишился чемпионского титула UFC
Австралиец Александр Волкановски уступил представляющему Испанию Илие Топурии в главном поединке турнира UFC 298, который прошел в Анахайме (штат Калифорния, США).
Поединок завершил нокаутом во втором раунде.
35-летний Волкановски не смог защитить титул чемпиона UFC в полулегком весе, который он завоевал в декабре 2019 года. После этого у австралийца было пять успешных защит.
Всего у Волкановски 26 побед и четыре поражения в ММА, в прошлом году он дважды уступил россиянину Исламу Махачеву в поединках за титул чемпиона UFC в легком весе.
27-летний Топурия выиграл все свои 15 поединков в ММА и впервые в карьере завоевал чемпионский титул UFC. До этого поединка он занимал третье место в рейтинге UFC в этой весовой категории.
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