Волкановски проиграл нокаутом Топурии и лишился чемпионского титула UFC

Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулегком весе

Непобежденный боец Илия Топурия, который представляет Испанию, нанес австралийцу четвертое поражение в карьере и завоевал титул UFC в полулегком весе

Александр Волкановски (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Австралиец Александр Волкановски уступил представляющему Испанию Илие Топурии в главном поединке турнира UFC 298, который прошел в Анахайме (штат Калифорния, США).

Поединок завершил нокаутом во втором раунде.

35-летний Волкановски не смог защитить титул чемпиона UFC в полулегком весе, который он завоевал в декабре 2019 года. После этого у австралийца было пять успешных защит.

Всего у Волкановски 26 побед и четыре поражения в ММА, в прошлом году он дважды уступил россиянину Исламу Махачеву в поединках за титул чемпиона UFC в легком весе.

27-летний Топурия выиграл все свои 15 поединков в ММА и впервые в карьере завоевал чемпионский титул UFC. До этого поединка он занимал третье место в рейтинге UFC в этой весовой категории.