Матч Германии возобновили после остановки из-за молнии

Встреча в Дортмунде была остановлена на 25 минут после молнии и грома в середине первого тайма

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Матч между сборными Германии и Дании в 1/8 финала чемпионата Европы возобновлен после паузы из-за погодных условий. Встреча в Дортмунде была приостановлена на 35-й минуте.

Игра была возобновлена почти через 25 минут после приостановки.

Главный судья встречи Майкл Оливер увел немецких и датских игроков в подтрибунное помещение после молнии и грома. На момент остановки счет был 0:0.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где 5 июня встретится с победителем пары Испания — Грузия.