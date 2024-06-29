Матч Германии возобновили после остановки из-за молнии
Матч между сборными Германии и Дании в 1/8 финала чемпионата Европы возобновлен после паузы из-за погодных условий. Встреча в Дортмунде была приостановлена на 35-й минуте.
Игра была возобновлена почти через 25 минут после приостановки.
Главный судья встречи Майкл Оливер увел немецких и датских игроков в подтрибунное помещение после молнии и грома. На момент остановки счет был 0:0.
Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где 5 июня встретится с победителем пары Испания — Грузия.
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