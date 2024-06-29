Суперкомпьютер оценил шансы Дании в матче с Германией в 1/8 финала Евро
Сборная Германии с вероятностью 57,9% обыграет команду Дании в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.
Согласно оценке, шансы датчан на успех составляют 18,8%, а вероятность ничейного исхода в основное время оценивается в 23,3%.
Букмекеры тоже отдают предпочтение немцам в предстоящем противостоянии. В среднем на победу сборной Германии дают коэффициент в 1,67 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 670 руб.), тогда как на победу датчан выставляют коэффициент в 6,00 (чистый выигрыш принесет 5 тыс. руб. при аналогичных условиях).
Игра между сборными Германии и Дании состоится в субботу, 29 июня на стадионе BVB-Stadion в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В России транслировать игру будет «Матч ТВ».
Команда Германии заняла первое место в группе А, обыграв шотландцев (5:1) и венгров (2:0), а также сыграв вничью со швейцарцами (1:1). Датчане вышли в плей-офф из группы С с тремя очками, трижды сыграв вничью со Словенией (1:1), Англией (1:1) и Сербией (0:0).
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ