Суперкомпьютер оценил шансы Дании в матче с Германией в 1/8 финала Евро

Согласно расчетам суперкомпьютера Opta, шансы на победу немцев в три раза выше по сравнению с датчанами

Фото: Global Look Press

Сборная Германии с вероятностью 57,9% обыграет команду Дании в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Согласно оценке, шансы датчан на успех составляют 18,8%, а вероятность ничейного исхода в основное время оценивается в 23,3%.

Букмекеры тоже отдают предпочтение немцам в предстоящем противостоянии. В среднем на победу сборной Германии дают коэффициент в 1,67 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 670 руб.), тогда как на победу датчан выставляют коэффициент в 6,00 (чистый выигрыш принесет 5 тыс. руб. при аналогичных условиях).

Игра между сборными Германии и Дании состоится в субботу, 29 июня на стадионе BVB-Stadion в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В России транслировать игру будет «Матч ТВ».

Команда Германии заняла первое место в группе А, обыграв шотландцев (5:1) и венгров (2:0), а также сыграв вничью со швейцарцами (1:1). Датчане вышли в плей-офф из группы С с тремя очками, трижды сыграв вничью со Словенией (1:1), Англией (1:1) и Сербией (0:0).