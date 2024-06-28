Касаткина победила Паолини и вышла в финал турнира WTA в Истбурне

Касаткина четвертый раз в сезоне вышла в финал турнира WTA

В полуфинале турнира в Истбурне первая ракетка России в трех сетах победила итальянку Джасмин Паолини, которая в этом году дошла до финала «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина (Фото: Charlie Crowhurst / Getty Images for LTA)

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Истбурне (Великобритания).

В полуфинальном матче 27-летняя россиянка, посеянная на турнире под шестым номером, победила итальянку Джасмин Паолини, седьмую ракетку мира, со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Ранее в этом году Паолини дошла до финала «Ролан Гаррос».

В решающем матче Касаткина сыграет против Лейлы Фернандес из Канады (30-й номер рейтинга WTA).

Касаткина занимает 14-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок). На ее счету шесть титулов на турнирах WTA.

Россиянка в этом сезоне доходила до финалов в австралийской Аделаиде, Абу-Даби и американском Чарльстоне, но выиграть трофеи не смогла.

Турнир в Истбурне завершится 29 июня. Призовой фонд соревнований составляет $922 тыс.