Касаткина четвертый раз в сезоне вышла в финал турнира WTA
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Истбурне (Великобритания).
В полуфинальном матче 27-летняя россиянка, посеянная на турнире под шестым номером, победила итальянку Джасмин Паолини, седьмую ракетку мира, со счетом 3:6, 7:5, 6:3.
Ранее в этом году Паолини дошла до финала «Ролан Гаррос».
В решающем матче Касаткина сыграет против Лейлы Фернандес из Канады (30-й номер рейтинга WTA).
Касаткина занимает 14-е место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок). На ее счету шесть титулов на турнирах WTA.
Россиянка в этом сезоне доходила до финалов в австралийской Аделаиде, Абу-Даби и американском Чарльстоне, но выиграть трофеи не смогла.
Турнир в Истбурне завершится 29 июня. Призовой фонд соревнований составляет $922 тыс.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ