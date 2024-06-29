Аргентина сыграет с Перу на Кубке Америки без Месси и главного тренера
Сборная Аргентины проведет заключительный матч группового этапа Кубка Америки против команды Перу без главного тренера Лионеля Скалони и нападающего Лионеля Месси, сообщает ESPN.
Матч пройдет 30 июня (3:00 мск) в Майами, аргентинцам нужна как минимум ничья, чтобы занять первое место в группе, в плей-офф команда ранее уже вышла.
Месси получил травму бедра в предыдущем матче турнира с Чили (1:0) 26 июня. Скалони дисквалифицировали на одну игру за то, что его команда два раза подряд опоздала на второй тайм на турнире.
«У Лео была проблема в последней игре, и его не будет в этом матче. Будем каждый день смотреть за тем, как он восстанавливается», — сказал помощник Скалони Вальтер Самуэль.
Самуэль добавил, что Скалони расстроился из-за дисквалификации, поскольку за шесть лет работы таких санкций к тренерскому штабу практически не было.
Аргентинскую федерацию футбола за опоздание команды на поле оштрафовали на $15 тыс.
Сборная Аргентины является действующим обладателем Кубка Америки. Турнир проходит в США и завершится 14 июля.
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