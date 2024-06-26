Месси получил травму в матче Кубка Америки

Месси доиграл матч с Чили, несмотря на повреждение

Лионель Месси (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение в матче второго тура группового раунда Кубка Америки — 2024 против Чили.

Месси получил повреждение в результате столкновения с полузащитником сборной Чили Габриэлем Суасо. Вскоре после этого эпизода он вернулся на поле.

«В начале игры я почувствовал некоторый дискомфорт в правом подколенном сухожилии, — цитирует Месси The Athletic. — Оно было натянуто — не было таким расслабленным, как должно быть. Но я смог доиграть этот матч. Посмотрим, что из этого выйдет».

Сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 1:0. Гол на 88-й минуте забил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес. Месси провел на поле все 90 минут.

Сборная Аргентины одержала две победы на турнире и обеспечила себе место в четвертьфинале. Чемпионы мира лидируют в группе А. Второе место занимает Канада, обыгравшая Перу со счетом 1:0. У Перу и Чили по одному очку. На Кубке Америки в четвертьфинал выйдут две лучшие команды группы.

Аргентинцы набрали шесть очков и занимают первое место в группе A. Чилийцы идут на последней строчке — одно очко.