Месси получил травму в матче Кубка Америки
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение в матче второго тура группового раунда Кубка Америки — 2024 против Чили.
Месси получил повреждение в результате столкновения с полузащитником сборной Чили Габриэлем Суасо. Вскоре после этого эпизода он вернулся на поле.
«В начале игры я почувствовал некоторый дискомфорт в правом подколенном сухожилии, — цитирует Месси The Athletic. — Оно было натянуто — не было таким расслабленным, как должно быть. Но я смог доиграть этот матч. Посмотрим, что из этого выйдет».
Сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 1:0. Гол на 88-й минуте забил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес. Месси провел на поле все 90 минут.
Сборная Аргентины одержала две победы на турнире и обеспечила себе место в четвертьфинале. Чемпионы мира лидируют в группе А. Второе место занимает Канада, обыгравшая Перу со счетом 1:0. У Перу и Чили по одному очку. На Кубке Америки в четвертьфинал выйдут две лучшие команды группы.
Аргентинцы набрали шесть очков и занимают первое место в группе A. Чилийцы идут на последней строчке — одно очко.
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