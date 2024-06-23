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Спорт ,  
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Ферстаппен выиграл седьмую гонку в сезоне, победив на Гран-при Испании

Макс Ферстаппен выиграл седьмую гонку в сезоне, победив на Гран-при Испании
В тройку призеров также вошли Ландо Норрис (McLaren) и Льюис Хэмилтон (Mercedes)
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Chris Graythen / Getty Images)

Действующий чемпион «Формулы-1» голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) победил на Гран-при Испании.

Вторым финишировал британец Ландо Норрис (McLaren), третьим стал его соотечественник Льюис Хэмилтон (Mercedes).

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Спорт
Макс Ферстаппен

Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон впервые в сезоне попал на подиум.

Ферстаппен выиграл седьмую из десяти гонок в нынешнем сезоне и 61-е Гран-при в карьере.

Голландец лидирует в зачете пилотов с 219 очками, на втором месте Норрис (150), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (148).

В Кубке конструкторов первое место занимает Red Bull (330), у Ferrari второе место (270), у McLaren — третье (237).

Следующая гонка пройдет 30 июня на Гран-при Австрии.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Макс Ферстаппен

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