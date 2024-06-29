Впервые в истории белорусского хоккеиста выбрали в топ-3 драфта НХЛ
«Чикаго Блэкхокс» выбрал 18-летнего белорусского защитника Артема Левшунова под вторым номером на драфте Национальной хоккейной лиги.
Впервые в истории белорусский хоккеист был выбран в топ-5. Ранее самым высоко выбранным был защитник Руслан Салей — 9-й номер в 1996 году.
Всего в истории НХЛ в топ-10 было выбрано три белорусских хоккеиста. В 2003-м под десятым номером с драфта ушел Сергей Костицын.
Из игроков с белорусскими корнями до 2024 года под самым высоким номером был выбран Александр Гальченюк. Сын белорусского хоккеиста ушел с драфта-2012 третьим.
Левшунов с 16 лет выступает в Северной Америке, до этого играл за юношескую сборную Белоруссии.
В минувшем сезоне Левшунов выступал за университет Мичигана и набрал 35 (9+26) очков в 38 играх при полезности «+27».
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