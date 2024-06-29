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Впервые в истории белорусского хоккеиста выбрали в топ-3 драфта НХЛ

Левшунов с 16 лет выступает в Северной Америке, до этого играл за юношескую сборную Белоруссии. В минувшем сезоне Левшунов выступал а университет Мичигана и набрал 35 (9+26) очков в 38 играх при полезности «+27»

«Чикаго Блэкхокс» выбрал 18-летнего белорусского защитника Артема Левшунова под вторым номером на драфте Национальной хоккейной лиги.

Впервые в истории белорусский хоккеист был выбран в топ-5. Ранее самым высоко выбранным был защитник Руслан Салей — 9-й номер в 1996 году.

Всего в истории НХЛ в топ-10 было выбрано три белорусских хоккеиста. В 2003-м под десятым номером с драфта ушел Сергей Костицын.

Из игроков с белорусскими корнями до 2024 года под самым высоким номером был выбран Александр Гальченюк. Сын белорусского хоккеиста ушел с драфта-2012 третьим.

Левшунов с 16 лет выступает в Северной Америке, до этого играл за юношескую сборную Белоруссии.

В минувшем сезоне Левшунов выступал за университет Мичигана и набрал 35 (9+26) очков в 38 играх при полезности «+27».

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