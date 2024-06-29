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Евро-2024 ,  
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Суперкомпьютер оценил шансы Италии победить Швейцарию в 1/8 финала Евро

Сюжет
Евро-2024
Согласно расчетам суперкомпьютера Opta, шансы на победу итальянцев составляют 43,7%, швейцарцев — 30,7%
Игроки сборной Италии
Игроки сборной Италии (Фото: Claudio Villa / Getty Images for FIGC)

Сборная Италии с вероятностью 43,7% обыграет команду Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Согласно оценке, шансы швейцарцев на успех составляют 30,7%, а вероятность ничейного исхода в основное время оценивается в 25,6%.

Букмекеры тоже отдают предпочтение Италии в предстоящем противостоянии. В среднем на победу сборной Германии дают коэффициент в 2,46 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 1460 руб.), тогда как на победу швейцарцев выставляется коэффициент в 3,40.

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Фото:Shaun Botterill / Getty Images

Эта игра состоится в субботу, 29 июня на Олимпийском стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В России транслировать игру будет «Матч ТВ».

Команда Швейцарии заняла второе место в группе А, обыграв Венгрию (3:1), а также сыграв вничью с Шотландий (1:1) и Германией (1:1). Италия вышли в плей-офф со второго места в группе В, победив Албанию (2:1), уступил Испании (0:1) и сыграв вничью с Хорватией (1:1). Причем до последних секунд итальянцы были близки к вылету из турнира, Маттиа Дзакканьи забил хорватам на 98-й минуте.

Италия является действующим чемпионом Европы. На Евро-2020 итальянцы в финале обыграли англичан в серии пенальти.

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Футбол Евро-2024 сборная Италии по футболу сборная Швейцарии по футболу
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