Полузащитник «Спартака» Зобнин подал иск на ₽4 млн против застройщика
Пресненский районный суд Москвы рассматривает два гражданских дела по искам полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина о взыскании со строительной компании ООО «Мегаполис Груп» неустойки за нарушение сроков передачи объектов, сообщает пресс‑служба судов общей юрисдикции Москвы.
Зобнин просит суд взыскать с застройщика неустойку в размере более 4 млн руб., а также компенсацию морального вреда и штраф.
РБК обратился за комментариями в «Мегаполис Груп».
Пресненский районный суд рассмотрит иск Зобнина 11 июля.
Зобнин выступает в составе «Спартака» с 2016 года. Полузащитник вместе с командой становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
В декабре бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия подал иск к строительной компании о взыскании неустойки. Футболист требовал компенсацию в размере 6,8 млн руб. за просрочку сдачи шести объектов, однако в итоге он отсудил около 4 млн руб.
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