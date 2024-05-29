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Полузащитник «Спартака» Зобнин подал иск на ₽4 млн против застройщика

Игрок «Спартака» Зобнин подал иск на ₽4 млн против застройщика
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин просит суд взыскать с застройщика неустойку в размере более 4 млн руб., а также компенсацию морального вреда и штраф
Роман Зобнин
Роман Зобнин (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Пресненский районный суд Москвы рассматривает два гражданских дела по искам полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина о взыскании со строительной компании ООО «Мегаполис Груп» неустойки за нарушение сроков передачи объектов, сообщает пресс‑служба судов общей юрисдикции Москвы.

Зобнин просит суд взыскать с застройщика неустойку в размере более 4 млн руб., а также компенсацию морального вреда и штраф.

РБК обратился за комментариями в «Мегаполис Груп».

Пресненский районный суд рассмотрит иск Зобнина 11 июля.

Зобнин выступает в составе «Спартака» с 2016 года. Полузащитник вместе с командой становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В декабре бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия подал иск к строительной компании о взыскании неустойки. Футболист требовал компенсацию в размере 6,8 млн руб. за просрочку сдачи шести объектов, однако в итоге он отсудил около 4 млн руб.

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