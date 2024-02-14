Капитан «Спартака» отсудил более ₽2,5 млн у московского застройщика
Тушинский суд Москвы частично удовлетворил иск футболиста «Спартака» Георгия Джикии к застройщику ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли» за просрочку сдачи шести объектов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Суд взыскал почти 4 млн руб.
«Суд удовлетворил исковые требования следующим образом: начислена неустойка в размере 2 600 000 рублей; взыскан штраф в размере 1 302 500 рублей; определен моральный вред на сумму 5000 рублей; госпошлина составила 21 500 рублей», — сообщили в суде.
РБК обратился за комментарием в ФСК «Лидер», в которую входит застройщик.
Джикия подал иск в декабре. Футболист попросил взыскать с застройщика 6,8 млн руб. Речь идет о трех квартирах и трех машино-местах. Застройщик говорил, что футболист сам не пришел в предусмотренные договором сроки на приемку объектов, из-за чего они автоматически сдвинулись.
Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. С тех пор на его счету пять голов и 11 результативных передач в 212 матчах. В сборной России 30-летний защитник провел 45 матчей и забил два мяча.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?