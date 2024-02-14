Капитан «Спартака» отсудил более ₽2,5 млн у московского застройщика

Защитник сборной России Георгий Джикия подал в суд из-за просрочки сдачи трех квартир и трех машино-мест. Суд частично удовлетворил иск футболиста

Георгий Джикия (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Тушинский суд Москвы частично удовлетворил иск футболиста «Спартака» Георгия Джикии к застройщику ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли» за просрочку сдачи шести объектов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Суд взыскал почти 4 млн руб.

«Суд удовлетворил исковые требования следующим образом: начислена неустойка в размере 2 600 000 рублей; взыскан штраф в размере 1 302 500 рублей; определен моральный вред на сумму 5000 рублей; госпошлина составила 21 500 рублей», — сообщили в суде.

РБК обратился за комментарием в ФСК «Лидер», в которую входит застройщик.

Джикия подал иск в декабре. Футболист попросил взыскать с застройщика 6,8 млн руб. Речь идет о трех квартирах и трех машино-местах. Застройщик говорил, что футболист сам не пришел в предусмотренные договором сроки на приемку объектов, из-за чего они автоматически сдвинулись.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. С тех пор на его счету пять голов и 11 результативных передач в 212 матчах. В сборной России 30-летний защитник провел 45 матчей и забил два мяча.