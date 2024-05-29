«Пари НН» проиграл «Арсеналу» в первом стыковом матче за участие в РПЛ
Нижегородский «Пари НН» дома проиграл тульскому «Арсеналу» в первом стыковом матче за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу тульского клуба.
Голами отметились в составе «Арсенала» Максим Кайнов (2) и Эрвинг Ботака-Иобома (33), который на 8-й минуте матча забил в свои ворота.
Ранее 29 мая екатеринбургский «Урал» в стыковом матче уступил тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:2.
По итогам сезона «Пари НН» занял 13-е месте в таблице РПЛ, тульский клуб занял четвертое место Первой лиги.
Ответный матч состоится 1 июня.
Напрямую из РПЛ вылетели «Сочи» и калининградская «Балтика», которых заменят подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо».
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