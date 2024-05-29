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«Пари НН» проиграл «Арсеналу» в первом стыковом матче за участие в РПЛ

«Пари НН» проиграл «Арсеналу» в первом стыковом матче за участие в РПЛ
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу тульской команды. Ответный матч состоится 1 июня

Нижегородский «Пари НН» дома проиграл тульскому «Арсеналу» в первом стыковом матче за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу тульского клуба.

Голами отметились в составе «Арсенала» Максим Кайнов (2) и Эрвинг Ботака-Иобома (33), который на 8-й минуте матча забил в свои ворота.

«Акрон» обыграл «Урал» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ
Спорт
Фото:пресс-служба ФК "Урал"

Ранее 29 мая екатеринбургский «Урал» в стыковом матче уступил тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:2.

По итогам сезона «Пари НН» занял 13-е месте в таблице РПЛ, тульский клуб занял четвертое место Первой лиги.

Ответный матч состоится 1 июня.

Напрямую из РПЛ вылетели «Сочи» и калининградская «Балтика», которых заменят подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо».

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