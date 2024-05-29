Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
Во втором круге россиянин (шестой номер посева) обыграл испанца Педро Мартинеса. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3.
В следующем круге Рублев встретится с победителем матча между французом Александром Мюллером (90-я ракетка) и итальянцем Маттео Арнальди (35-й).
Открытый чемпионат Франции проходит в Париже и продлится до 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
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