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Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Россиянин Андрей Рублев во втором круге Открытого чемпионата Франции обыграл испанца Педро Мартинеса
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге россиянин (шестой номер посева) обыграл испанца Педро Мартинеса. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3. 

В следующем круге Рублев встретится с победителем матча между французом Александром Мюллером (90-я ракетка) и итальянцем Маттео Арнальди (35-й).

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Открытый чемпионат Франции проходит в Париже и продлится до 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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теннис Андрей Рублев (теннисист) ATP Ролан Гаррос
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