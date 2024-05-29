Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Россиянин Андрей Рублев во втором круге Открытого чемпионата Франции обыграл испанца Педро Мартинеса

Андрей Рублев (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге россиянин (шестой номер посева) обыграл испанца Педро Мартинеса. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

В следующем круге Рублев встретится с победителем матча между французом Александром Мюллером (90-я ракетка) и итальянцем Маттео Арнальди (35-й).

Открытый чемпионат Франции проходит в Париже и продлится до 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.