Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка в первом матче обыграла американку Эмину Бектас в двух сетах. Следующей соперницей 17-летней россиянки будет белоруска Виктория Азаренко или аргентинка Надя Подороска

Мирра Андреева (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом круге 17-летняя россиянка победила 31-летнюю американку Эмину Бектас, 98-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.

Следующей соперницей Андреевой станет победительница пары Виктория Азаренко (Белоруссия) — Надя Подороска (Аргентина).

Андреева занимает 38-е место в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне она доходила до четвертьфинала турниров в австралийском Брисбене и Мадриде, четвертого круга на Australian Open.

В прошлом сезоне Андреева еще в 16-летнем возрасте дошла на «Ролан Гаррос», своем дебютном турнире «Большого шлема», до третьего круга.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.