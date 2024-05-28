 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева победила американку Бектас в первом круге «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка в первом матче обыграла американку Эмину Бектас в двух сетах. Следующей соперницей 17-летней россиянки будет белоруска Виктория Азаренко или аргентинка Надя Подороска
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом круге 17-летняя россиянка победила 31-летнюю американку Эмину Бектас, 98-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.

Следующей соперницей Андреевой станет победительница пары Виктория Азаренко (Белоруссия) — Надя Подороска (Аргентина).

Касаткина выиграла первый матч на «Ролан Гаррос»
Спорт
Дарья Касаткина

Андреева занимает 38-е место в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне она доходила до четвертьфинала турниров в австралийском Брисбене и Мадриде, четвертого круга на Australian Open.

В прошлом сезоне Андреева еще в 16-летнем возрасте дошла на «Ролан Гаррос», своем дебютном турнире «Большого шлема», до третьего круга.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Мирра Андреева
Материалы по теме
Соболенко разгромила сестру Мирры Андреевой на старте «Ролан Гаррос»
Спорт
Рыбакина с победы стартовала на «Ролан Гаррос»
Спорт
Рекордсменка турниров «Большого шлема» провела последний матч в карьере
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 16:32
Над Белгородской областью сбили авиабомбу Hammer и снаряд «Ольха» Политика, 22:07
В Армении прекратили вещание «Первого канала» Технологии и медиа, 22:03
Минфин внес проект изменения налоговой системы с «пятью ступенями» НДФЛ Экономика, 22:00
Клуб НХЛ с пятью россиянами назначил нового генерального менеджера Спорт, 21:50
В Белгородской области во второй раз за день объявили ракетную опасность Политика, 21:49
В Госдепе США заявили о сохранении ограничения для ударов ВСУ Политика, 21:46
Спикер Рады ответил на слова Путина о легитимной власти на Украине Политика, 21:46
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Отмена свадьбы и сделок: эксперты оценили ущерб от сбоя сервисов СДЭК Технологии и медиа, 21:44
Легко сдать, продать или сохранить наследство: список ликвидных квартир РБК и ПИК, 21:40
В США назвали грузинский закон об иноагентах угрозой евроинтеграции Политика, 21:26
Как в ЕС отреагировали на призывы разрешить Киеву удары по России Политика, 21:22
Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос» Спорт, 21:18
Депутат Бурматов оценил идею отправлять бродячих собак на спецоперацию Общество, 21:12
Цена нефти Brent поднялась выше $84 в преддверии встречи ОПЕК+ Инвестиции, 21:12