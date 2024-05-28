Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В первом круге 17-летняя россиянка победила 31-летнюю американку Эмину Бектас, 98-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.
Следующей соперницей Андреевой станет победительница пары Виктория Азаренко (Белоруссия) — Надя Подороска (Аргентина).
Андреева занимает 38-е место в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне она доходила до четвертьфинала турниров в австралийском Брисбене и Мадриде, четвертого круга на Australian Open.
В прошлом сезоне Андреева еще в 16-летнем возрасте дошла на «Ролан Гаррос», своем дебютном турнире «Большого шлема», до третьего круга.
«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.
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