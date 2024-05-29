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«Локомотив» объявил об уходе третьего футболиста за день

Защитник Станислав Магкеев покинул «Локомотив»
Защитник Станислав Магкеев уходит в связи с завершением срока действия контракта
Станислав Магкеев
Станислав Магкеев (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Защитник Станислав Магкеев покинул московский «Локомотив», об этом сообщила пресс-служба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Благодарим Стаса за годы, проведенные в команде, желаем удачи и отсутствия травм в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

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Магкеев является воспитанником «Локомотива». За основную команду Магкеев дебютировал в 2019 году в матче с «Уфой».

Всего за «железнодорожников» защитник провел 79 матчей, сыграв и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Магкеев является двукратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России.

Ранее 29 мая клуб объявил об уходах форварда Артема Дзюбы и еще одного воспитанника «Локомотива» — Рифата Жемалетдинова. Оба футболиста покинули клуба на правах свободных агентов. Прошедший сезон «железнодорожники» завершили на четвертом месте, набрав 53 очка.

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Теги
Альвина Цаканян
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