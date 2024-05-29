Полузащитник «Локомотива» покинул клуб вслед за Дзюбой

Полузащитник Рифат Жемалетдинов покинул московский клуба на правах свободного агента

Рифат Жемалетдинов (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Полузащитник Рифат Жемалетдинов покинул московский «Локомотив» в качестве свободного агента, об этом сообщила пресс-служба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Благодарим Рифата за преданность, самоотдачу, долгие годы, проведенные в команде, и вклад в ее победы!» — говорится в сообщении клуба.

Жемалетдинов является воспитанником академии «Локомотива». Всего за столичный клуб полузащитник провел 155 матчей, в которых забил 23 мяча, сделал 25 голевых передач. Также с 201-го по 2018 год выступал за казанский «Рубин».

В составе команды он два раза выиграл Кубок России (2018/19, 2020/21) и один Суперкубок страны (2019). Также дважды становился серебряным призером чемпионата России (2018/19, 2019/20) и один раз бронзовым (2020/21).

Жемалетдинов является чемпионом Европы 2013 года в составе сборной России до 17 лет и серебряным призером Евро 2015 года до 19 лет.

Ранее 29 мая клуб сообщил об уходе форварда Артема Дзюбы из «Локомотива» на правах свободного агента. Прошедший сезон «железнодорожники» завершили на четвертом месте, набрав 53 очка.