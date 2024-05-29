Агент Гольдман: Артем Дзюба узнал об уходе из «Локомотива» из соцсетей

Агент заявил, что Дзюба узнал об уходе из «Локомотива» из соцсетей

Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что в руководстве и тренерском штабе «Локомотива» не попрощались с футболистом до того, как о его уходе было официально объявлено

Артем Дзюба (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Нападающий Артем Дзюба узнал об уходе из «Локомотива» из социальных сетей, об этом «Спорт-Экспрессу» заявил представитель футболиста Леонид Гольдман.

Клуб сообщил 29 мая, что не будет продлевать контракт с Дзюбой. Игрок ушел из команды на правах свободного агента.

«Насколько мне известно, у руководства и тренерского штаба с Артемом не было никаких разговоров, объявлений, претензий или слов благодарности. Никто даже не попрощался с ним. Узнали об этой новости из социальных сетей», — сказал Гольдман.

Представитель Дзюбы отметил, что «расставание было ожидаемым, но можно было как-то это все сделать по-человечески».

В нынешнем сезоне в 24 матчах Дзюба записал на свой счет четыре гола и три передачи. В весенней части сезона он практически не выходил на поле. С апреля он трижды выходил на замену, проведя в общей сложности на поле 28 минут.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. За полтора сезона в составе «железнодорожников» провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.