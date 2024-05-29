Арсен Захарян забил за «Реал Сосьедад» в товарищеском матче

Захарян забил за «Реал Сосьедад» в товарищеском матче

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 68-й минуте и отметился забитым мячом на 91-й

Арсен Захарян (Фото: Global Look Press)

Российский полузащитник Арсен Захарян отличился забитым мячом за «Реал Сосьедад» в товарищеском матче против японского «Токио Верди». Встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 2:0.

Россиянин вышел на замену на 68-й минуте и отметился голом на 91-й.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн.

Всего 21-летний футболист провел 40 матчей за «Реал Сосьедад» в этом сезоне во всех турнирах (22 — в старте), пробыв на поле 1860 минут. На его счету в официальных матчах в составе «Сосьедада» один гол и две результативные передачи. Единственный забитый мяч был в ворота «Кадиса» 16 марта.

«Реал Сосьедад» занял шестое место в чемпионате Испании.