Захарян забил за «Реал Сосьедад» в товарищеском матче
Российский полузащитник Арсен Захарян отличился забитым мячом за «Реал Сосьедад» в товарищеском матче против японского «Токио Верди». Встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 2:0.
Россиянин вышел на замену на 68-й минуте и отметился голом на 91-й.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн.
Всего 21-летний футболист провел 40 матчей за «Реал Сосьедад» в этом сезоне во всех турнирах (22 — в старте), пробыв на поле 1860 минут. На его счету в официальных матчах в составе «Сосьедада» один гол и две результативные передачи. Единственный забитый мяч был в ворота «Кадиса» 16 марта.
«Реал Сосьедад» занял шестое место в чемпионате Испании.
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