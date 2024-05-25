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Захарян завершил сезон в Испании с одним голом в 40 матчах

Арсен Захарян завершил сезон в Испании с одним голом в 40 матчах
Российский полузащитник «Реал Сосьедада» вышел в старте в матче последнего тура против «Атлетико» (0:2), но снова ушел с поля без результативных действий
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

«Реал Сосьедад» дома уступил мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2 в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании.

Полузащитник сборной России Арсен Захарян вышел в старте и был заменен на 68-й минуте, он снова ушел с поля без результативных действий.

Всего 20-летний Захарян провел 40 матчей за «Реал Сосьедад» в этом сезоне во всех турнирах (22 — в старте), проведя на поле 1860 минут. На его счету один гол и две результативные передачи.

«Реал Сосьедад» заявил, что не будет отдавать Захаряна в аренду
Спорт
Арсен Захарян

Для сравнения: другой российский полузащитник Далер Кузяев, перешедший в прошлом году в клуб из топ-5 европейских чемпионатов, отыграл за французский «Гавр» более 2300 минут, забил три гола и сделал два ассиста.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо» за €12 млн.

«Реал Сосьедад» занял шестое место в чемпионате Испании.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
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