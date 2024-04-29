Форвард «Виннипега» Наместникова увезли в больницу после попадания шайбы в лицо

Российского игрока НХЛ увезли в больницу после попадания шайбы в лицо

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников получил травму после броска партнера по команде. Ему оказали помощь и отправили в больницу. «Виннипег» проиграл «Колорадо» со счетом 1:5

Владислав Наместников (Фото: Ron Chenoy / USA Today Sports / Reuters)

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников оказался в больнице после попадания шайбы в лицо в четвертом матче серии плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Об этом пишет AP.

Шайба после броска хоккеиста «Виннипега» Нэйта Шмидта попала в голову Наместникову, тот упал. На площадку выбежали сотрудники команды, которые помогли россиянину подняться и покинуть лед. Он прижимал к лицу полотенце.

Видео: YouTube-канал Russian NHL

Один из игроков «Джетс» Марк Шайфли сказал, что это было страшно. «Никто никогда не захочет увидеть столько крови, тем более когда это парень из твоей команды», — сказал он.

Это был не единственный подобный инцидент в воскресных матчах — шайбами в лицо также попали капитану «Нэшвилл Предаторз» Роману Йоси и защитнику «Ванкувер Кэнакс» Тайлеру Майерсу, оба смогли вернуться на лед.

Наместников в этом сезоне забросил 11 шайб и сделал 26 передач в 78 матчах при показателе полезности «плюс 17», а в плей-офф на его счету один гол в четырех играх.

«Виннипег» проиграл четвертый матч со счетом 1:5 и уступает в серии до четырех побед со счетом 1–3.