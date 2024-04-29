Александр Медведев — о шутке «Динамо»: после разгрома от «Зенита» такого не было

Александр Медведев оценил шутку «Динамо» над ним после проигрыша «Зенита»

«Динамо» после победы над «Зенитом» (1:0) опубликовало архивное видео, где председатель правления петербургской команды называет себя болельщиком «бело-голубых» с детства

Александр Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил «Спорт-Экспрессу», что не понимает, зачем «Динамо» после победы над петербургским клубом в РПЛ опубликовало архивное видео, где он называет себя болельщиком московского клуба «с детских лет».

«Зенит» накануне проиграл «Динамо» со счетом 0:1. После матча в телеграм-канале «Динамо» появилось видео 2012 года, на котором Медведев, на тот момент президент КХЛ, поздравляет хоккеистов «Динамо» с победой в Кубке Гагарина. Тогда Медведев назвал «Динамо» родным клубом.

«Поздравляем каждого динамовца с победой родного клуба», — подписала видео пресс-служба «Динамо».

«У «Динамо» спрашивайте целеполагание. После недавних 1:4 и 0:3 с «Зенитом» такого не было», — сказал Медведев.

«Динамо» в этом сезоне выиграло у «Зенита» три матча из четырех с учетом Кубка России.

Со счетом 0:3 москвичи проигрывали «Зениту» в апреле 2023-го, а со счетом 1:4 — в октябре 2021-го.

Медведев в 2008-2014 годах был президентом КХЛ, а с 2019-го руководит «Зенитом».