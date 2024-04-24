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Бобровский объяснил отчаянием свой суперсейв в матче плей-офф НХЛ

Бобровский объяснил отчаянием свой суперсейв в матче плей-офф НХЛ с «Тампой»
Российский голкипер «Флориды» в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» отразил бросок локтем в прыжке, стоя спиной к шайбе
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил свой суперсейв во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Это было от отчаяния. Я старался закрыть ворота большей частью тела, и мне удалось сделать сейв. Это большая победа для нас, у нас отличная команда», — цитирует Бобровского сайт НХЛ.

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Спорт
Сергей Бобровский

Во втором периоде при счете 2:2 Бобровский отразил бросок локтем в прыжке, стоя спиной к шайбе. В итоге «Флорида» победила в овертайме со счетом 3:2 и повела в серии до четырех побед со счетом 2:0.

Следующий матч серии «Флорида» проведет в гостях на ночь на 27 апреля. В прошлом сезоне «Пантерз» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Вегас Голден Найтс» (1:4).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Сергей Бобровский
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