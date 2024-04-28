Рублев отыграл пять сетболов и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде с призовым фондом более €7,8 млн.
В третьем круге россиянин обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину (28-я ракетка мира) со счетом 7:6 (12:10), 6:4. На тай-брейке первого сета у испанца было пять сетболов.
За выход в четвертьфинал Рублев сыграет с голландцем Таллоном Грикспором (25), который ранее выбил с турнира датчанина Хольгера Руне (12) — 6:4, 4:6, 6:3.
Из россиян в Мадриде продолжают выступление Даниил Медведев, Карен Хачанов и Павел Котов.
Котов сыграет в третьем круге с Янником Синнером (2), Хачанов — с Флавио Коболли (64), Медведев — Себастьяном Кордой (26).
Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
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