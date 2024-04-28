Рублев победил Давидовича Фокину и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Рублев отыграл пять сетболов и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Россиянин обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину со счетом 7:6 (12:10), 6:4. В первом сете Андрей Рублев отыграл пять сетболов и победил на тай-брейке

Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде с призовым фондом более €7,8 млн.

В третьем круге россиянин обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину (28-я ракетка мира) со счетом 7:6 (12:10), 6:4. На тай-брейке первого сета у испанца было пять сетболов.

За выход в четвертьфинал Рублев сыграет с голландцем Таллоном Грикспором (25), который ранее выбил с турнира датчанина Хольгера Руне (12) — 6:4, 4:6, 6:3.

Из россиян в Мадриде продолжают выступление Даниил Медведев, Карен Хачанов и Павел Котов.

Котов сыграет в третьем круге с Янником Синнером (2), Хачанов — с Флавио Коболли (64), Медведев — Себастьяном Кордой (26).

Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.