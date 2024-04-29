Бегун Ахмадеев выиграл Московский полумарафон с рекордным результатом

Ринас Ахмадеев на семь секунд улучшил рекорд столичного полумарафона и на шесть секунд опередил ближайшего преследователя Искандера Ядгарова. У женщин титул чемпионки защитила Анна Викулова

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Ринас Ахмадеев победил в Московском полумарафоне, установив новый рекорд соревнований. Он преодолел 21,1 км за 1 час 2 минуты 39 секунд, улучшив прошлогодний рекорд Владимира Никитина на 7 секунд.

Второе место занял двукратный победитель Московского марафона Искандер Ядгаров (отставание шесть секунд), третье — Дмитрий Неделин (+1.14).

В женском забеге первой стала Анна Викулова, которая защитила титул чемпионки (1:10.5), второе место у Елены Седовой (1:14.06), третье — у Ольги Немогай (1:15.08).

Ахмадеев признался, что установить рекорд ему помогло соперничество с Ядгаровым, который поддержал его темп во второй половине забега.

«Мне было очень сложно показать здесь высокий результат, потому что неделю назад я бежал полумарафон в Ташкенте, а буквально через неделю вышел еще на одну «половинку», — цитирует Ахмадеева ТАСС.

Ахмадеев — многократный чемпион России в беге на средние и длинные дистанции, победитель Московского полумарафона 2018 и 2020 годов.