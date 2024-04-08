Британский ультрамарафонец Кук пробежал через всю Африку за 352 дня

Британец Кук пробежал через всю Африку, чтобы справиться с алкоголизмом

Расселл Кук пробежал от самой южной до самой северной точки Африки более 16 тыс. км. По словам ультрамарафонца, он хотел справиться с психическими проблемами и зависимостями

Фото: Hasan Mrad / Keystone Press Agency / Global Look Press

Британец Расселл Кук стал первым человеком, который совершил забег через всю Африку, от самой южной точки до северной, марафон занял 352 дня и завершился в Тунисе. Об этом пишет Би-би-си.

Первоначально Кук планировал пробежать из Туниса в ЮАР дистанцию 360 марафонов за 240 дней без выходных, но это не удалось из-за отсутствия алжирской визы.

Тогда Кук решил отправиться 22 апреля из самой южной точки ЮАР на север через 16 стран. Всего он преодолел 16,3 тыс. км.

В пути у британца произошло несколько вынужденных остановок.

В июне в Анголе у Кука и сопровождающих украли деньги и документы, в Нигерии ему пришлось обратиться к врачам из-за плохих анализов и болей в спине, а в итоге снизить темп и сократить дистанцию, которую пробегал каждый день. Первый выходной Кук взял спустя 45 дней. Через Сахару он бежал ночью.

Британец говорил, что страдает психическими проблемами, зависимостью от алкоголя и азартных игр и хотел этим марафоном «изменить ситуацию».

Во время забега Кук собрал около £700 тыс. на благотворительность.

При этом не все согласились с мнением, что Кук первым пробежал через всю Африку, пишет The Telegraph. В частности, World Runners Association, в которую входят семь известных ультрамарафонцев, заявила, что первым это сделал датчанин Йеспер Олсен в 2010 году, хотя его путь от египетской Табы до мыса Доброй Надежды в ЮАР был вдвое короче и занял 434 дня.