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Британец Кук пробежал через всю Африку, чтобы справиться с алкоголизмом

Британский ультрамарафонец Кук пробежал через всю Африку за 352 дня
Расселл Кук пробежал от самой южной до самой северной точки Африки более 16 тыс. км. По словам ультрамарафонца, он хотел справиться с психическими проблемами и зависимостями
Фото: Hasan Mrad / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Hasan Mrad / Keystone Press Agency / Global Look Press

Британец Расселл Кук стал первым человеком, который совершил забег через всю Африку, от самой южной точки до северной, марафон занял 352 дня и завершился в Тунисе. Об этом пишет Би-би-си.

Первоначально Кук планировал пробежать из Туниса в ЮАР дистанцию 360 марафонов за 240 дней без выходных, но это не удалось из-за отсутствия алжирской визы.

Тогда Кук решил отправиться 22 апреля из самой южной точки ЮАР на север через 16 стран. Всего он преодолел 16,3 тыс. км.

В пути у британца произошло несколько вынужденных остановок.

В июне в Анголе у Кука и сопровождающих украли деньги и документы, в Нигерии ему пришлось обратиться к врачам из-за плохих анализов и болей в спине, а в итоге снизить темп и сократить дистанцию, которую пробегал каждый день. Первый выходной Кук взял спустя 45 дней. Через Сахару он бежал ночью.

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Британец говорил, что страдает психическими проблемами, зависимостью от алкоголя и азартных игр и хотел этим марафоном «изменить ситуацию».

Во время забега Кук собрал около £700 тыс. на благотворительность.

При этом не все согласились с мнением, что Кук первым пробежал через всю Африку, пишет The Telegraph. В частности, World Runners Association, в которую входят семь известных ультрамарафонцев, заявила, что первым это сделал датчанин Йеспер Олсен в 2010 году, хотя его путь от египетской Табы до мыса Доброй Надежды в ЮАР был вдвое короче и занял 434 дня.

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