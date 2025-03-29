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КХЛ отстранила на одну игру зачинщика массовой потасовки в матче плей-офф

КХЛ отстранила на один матч игрока ЦСКА, бившего соперника клюшкой по рукам
Кирилл Долженков в концовке матча ЦСКА с минским «Динамо» несколько раз ударил Кристофера Тирни по рукам, из-за чего началась потасовка. Форвард объяснил, что его весь матч провоцировали
Кирилл Долженков
Кирилл Долженков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающего ЦСКА Кирилла Долженкова дисквалифицировали на один матч и оштрафовали за несколько ударов соперника клюшкой, которые привели к массовой потасовке в игре плей-офф с минским «Динамо», сообщила пресс-служба КХЛ.

ЦСКА накануне проиграл в Минске со счетом 3:5. После последнего вбрасывания в игре 20-летний Долженков несколько раз ударил по рукам форварда «Динамо» Кристофера Тирни.

Долженкову дали 5+20 минут штрафа. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ не стал менять наложенное во время матча наказание и отстранил игрока еще на игру.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после игры заявил, что «такие вещи без команды не делаются».

Долженков объяснил свой поступок тем, что его «весь матч провоцировали, в том числе этот канадец». «Всю встречу я слышал оскорбления, провокации и постоянные грубые слова в адрес наших игроков и в свой адрес», — сказал хоккеист «Чемпионату».

ЦСКА проиграл оба матча на старте серии 1/8 финала.

У Долженкова в этом сезоне семь голов и три передачи в 42 матчах.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Динамо Минск
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